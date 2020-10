Brückenschule Aschara gewinnt Schulentwicklungspreis

Die Brückenschule Aschara hat den Schulentwicklungspreis der Unfallkasse Thüringen (UKT) erhalten. Seit dem Jahr 2017 hat die UKT die Staatliche Gemeinschaftsschule betreut, um sie sicherer sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für das Lehrpersonal zu machen. Dafür erhält die Schule nun ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Anlass für die Kooperation zwischen der UKT und der Schule sei ein hohes Unfallgeschehen in der Schule gewesen, so Thomas Schröder, Leiter der Primärstufen. Zusammen mit der UKT hat die Schule den Hof komplett neu gestaltet. „Es war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit“, so Schröder. „Es hat unglaublich viel gebracht, weil sie uns auf Dinge hinweisen konnten, auf die wir alleine nicht gekommen wären.“ Während der alte Schulhof eine Betonfläche war, die wenig Spielmöglichkeiten boten, ist der neue Schulhof ist nun naturnah gestaltet. „Es gibt ein Klettergerüst, viel Grün, verschieden Aufenthaltsbereiche“, sagt Schröder. „Dadurch können die Kinder sich viel kontrollierter und kreativer bewegen als vorher.“ Die Umgestaltung des Schulhofes habe zu einer Senkung der Unfallquote um 38,5 Prozent geführt.

„Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden“, sagt Fabian Saalbach, stellvertretender Fachbereichsleiter Prävention der Unfallkasse. „Allein die Tatsache, im Fokus der UKT zu stehen, hat die Schule zu einer verstärkten Präventionsarbeit sensibilisiert.“ Die Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrpersonal und externe Partner hätten einen wichtigen Beitrag geleistet, um den Schulalltag sicher und gesund zu gestalten, so Saalbach.

Das Preisgeld soll für die Instandhaltung des Schulhofs genutzt werden sowie für weitere pädagogische Maßnahmen. „Wir wollen zum Beispiel Bereiche für Meditation einrichten“, sagt Schulleiter Alexander Dorst. So sollen die Kinder lernen, bewusster mit ihrem Umfeld umzugehen und die Gelegenheit bekommen, Stress abzubauen.