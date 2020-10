Buckelpiste bei Grabe soll im kommenden Jahr saniert werden

Zur Einwohnerversammlung am Dienstagabend in Grabe stellten sich Sven König vom Straßenbauamt der Stadt und Oberbürgermeister Johannes Bruns (von links) den Frage der Bürger.

Auf der jüngsten Einwohnerversammlung von Grabe erläuterte erläutert Sven König vom Mühlhäuser Straßenbauamt die Vorhaben für das kommende Jahr. Laut König soll die Straße vom Ortsausgang im Grabschen Birntal bis zum Flugplatz in Richtung Bollstedt saniert werden. Das Projekt sei in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen. Gebe der Stadtrat grünes Licht und die wirtschaftliche Situation lasse es zu, werde die Straße gründlich saniert. Die Straße zur Furthmühle in Grabe, auf der die Pflastersteine locker gefahren und sie dadurch sehr uneben und holprig ist, soll im darauf folgenden Jahr in Angriff genommen werden. Prüfen will die Verwaltung, ob die Verbindung zwischen der Straße bei der Furthmühle und dem Radweg nach Körner asphaltiert werden kann.