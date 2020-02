Bürgerin will im Sporthallen-Streit in Herbsleben vermitteln

Den Streit um die Sporthalle in Herbsleben will eine Bürgerin schlichten. Viola Roland, die sich im Gewichtherber-Verein engagiert, hat sich als Vermittlerin angeboten. „Es geht hier nur noch um Machtkämpfe“, sagte sie. Es sei schlimm, dass es soweit gekommen ist.

Denn am Donnerstagabend lehnte der Gemeinderat ab, ein drittes Mal über die Sporthalle abzustimmen. Die Freien Wähler hatte den Antrag eingebracht, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Mit Stimmen der Linke kamen sie damit durch: mit neunmal Ja. Die sechs Nein-Stimmen stammten von der CDU.

Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) bezeichnete das als „schwärzesten Tag für Herbsleben der vergangenen 30 Jahre“. Denn jetzt habe man die Auswirkungen der zwei Lager deutlich sehen können, die bisher nur zu spüren waren. Die Christdemokraten präferieren eine Zwei-Felder-Halle. Die Freien Wähler jedoch lehnen diese ab und hatten zuletzt im Januar mit Stimmen der Linke im Gemeinderat durchgedrückt, mit dem Bau einer Eineinhalb-Feld-Sporthalle fortzufahren – trotz gestiegener Kostenprognose. Bürgermeister Mascher legte Veto ein und beanstandete diesen Beschluss, weshalb in einer außerordentlichen Sitzung neu abgestimmt und der aktuelle Beschluss zur Halle aufgehoben werden sollte.

Freie Wähler zweifeln an Richtigkeit der Kostenkalkulation

Die Freien Wähler zweifelten die Rechtmäßigkeit von Maschers Veto an. „Es ist nicht zulässig, heute darüber zu beraten“, war auch Cordula Eger (Linke) sicher, dass das Beanstandungsverfahren nicht rechtens ist. Dem gegenüber stand Maschers Aussage. Wie er erklärte, habe er sich bei der Kommunalaufsicht rückversichert: „Ich war sogar verpflichtet, den Beschluss anzufechten.“ Denn die Eineinhalb-Felder-Halle wird wegen Baugrund-Problemen rund 450.000 Euro teurer als geplant. Damit wäre die Zwei-Felder-Halle preiswerter. Zumal seinen Angaben zufolge die kleinere Halle nicht für den Schul- und Vereinssport ausreiche.

Auch die Kosten zweifelten die Freien Wähler am Donnerstag erneut an. Dass die Auflistung in der Tischvorlage weder Stempel noch Unterschrift trug, bestärkte sie dabei. „Bei uns kommt der Verdacht auf, dass wir zu einer Entscheidung gedrängt werden sollen, die wir nicht tragen können“, sagte die Fraktionsvorsitzende Grit Büchner. Der Bürgermeister wiederum warf den Freien Wählern vor, dass sie sich wegen ihres Wahlversprechens „nicht vom Fleck“ bewegen. „Ich frage mich, warum Sie nicht den Mut haben, noch einmal darüber zu reden“, appellierte Mascher an die Fraktionen von Freie Wähler und Linke. „Wenn wir die Sporthalle von der Tagesordnung nehmen, sind wir in Herbsleben am Boden der Demokratie“, so Mascher.

Linke schließt Ja zur größeren Sporthalle aus

Nachdem die Beschlüsse vom Tisch waren, verließen Freie Wähler und Linke den Raum, was viele Bürger kritisierten. Nach ihrem Abgang verließ auch etwa die Hälfte der Herbsleber den zuvor vollbesetzen Bürgersaal. „Es geht nicht um die Sporthalle, sondern nur um die Fronten“, verwies Gabriele Kloß darauf, wie der Streit auch den Ort spaltet.

Die Linke, die bei den Entscheidungen im Gemeinderat Zünglein an der Waage ist, will sich einem Gespräch nicht verweigern. Doch wie Cordula Eger auf Nachfrage sagte, ist die Eineinhalb-Feld-Sporthalle für ihre Fraktion schon ein Kompromiss und schließt aus, dass sie einer größeren Halle zustimmen. Zumal es zwei gültige Beschlüsse gebe. Ihrer Meinung nach stehe die CDU still und lasse sich mit Argumenten nicht bewegen. „Ich habe Bedenken, dass die Halle überhaupt gebaut wird“, sagte sie.

Mascher jedoch sagt: „Ich hätte am Donnerstag alle Argumente noch einmal genannt, aber man hat mir keine Chance gegeben.“ Wenn die Linke anderer Meinung gewesen wäre, hätte sie gegen den Beschluss stimmen können. Nun geht der Fall zur Kommunalaufsicht.

Vermittlerin Viola Roland und Mascher wollen nun einen Termin mit den Fraktionsvorsitzenden vereinbaren – so schnell wie möglich.