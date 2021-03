Bürgermeister Heppe in Eschwege wiedergewählt

Alexander Heppe (CDU) ist am Sonntag mit 65,63 Prozent der Stimmen als Bürgermeister der Stadt Eschwege wiedergewählt worden. Damit setze sich der Amtsinhaber deutlich gegen den SPD-Kandidaten Markus Claus durch. Die Wahlbeteiligung lag laut Hessischem Statistischem Landesamt bei 50,8 Prozent. Eschwege ist seit der Wende Partnerstadt von Mühlhausen. In den Kreistag des Werra-Meißner-Kreises zieht nach der Wahl am Sonntag nun erstmals die AfD mit 5,4 Prozent ein. Stärkste Kraft bleibt die SPD mit 32,2 Prozent, die im Vergleich zu den Wahlen vor fünf Jahren allerdings fast zehn Prozentpunkte verlor.