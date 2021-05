Bund fördert Sanierung an Mühlhäuser Synagoge

Mühlhausen. Bis zu 35.800 Euro stehen für die Sanierung an der Synagoge aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bereit.

Der Bund fördert die Sanierungsmaßnahme an der Synagoge in Mühlhausen. Bis zu 35.800 Euro stehen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bereit. „In einer Zeit, in der Antisemitismus und Israelfeindlichkeit alltäglich geworden sind, ist der Erhalt eines bedeutenden Kulturgutes unabdingbar“, teilt der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU) mit.

Auch sei die Synagoge als Kultur- und Begegnungsstätte wichtig für die interkulturelle und geschichtliche Bildung. Laut Hirte fördert der Bund mit insgesamt 70 Millionen Euro aus dem Etat der Staatsministerin für Kultur und Medien bundesweit Projekte, welche die Länder mit Mitteln in gleicher Höhe unterstützen.