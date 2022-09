Bundestagsabgeordnete will mit Bürgern in Bad Langensalza über ihre Ängste und Sorgen sprechen

Bad Langensalza. Ängste und Sorgen seien groß, sagt der SPD-Ortsverein Bad Langensalza. In der Reihe „Lokalzeit“ will Tina Rudolph mit Bürgern sprechen.

Zur wöchentlichen „Lokalzeit“ der SPD Bad Langensalza ist am Freitag, 16. September, 19 Uhr, die Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph in der Herrenstraße 9 in der Kurstadt zu Gast.

„Die Ängste und Sorgen sind groß bei den Bürgern, Tina Rudolph möchte ihnen Antworten geben, um die Ängste zu nehmen“, sagt Ronny Thomas vom Ortsverein der Sozialdemokraten. Die Einladung gilt allen Bürgern der Stadt und der Umgebung.