Bundeswehr-Appell auf dem Jahnplatz von Bad Langensalza

Bundeswehr Übergabe-Appell auf dem Jahnplatz in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Zu einem Appell mit Marschmusik versammelten sich Dutzende Soldaten des Aufklärungsbataillons 13 aus Gotha am Freitagvormittag auf dem Bad Langensalzaer Jahnplatz.

Beim Übergabeappell wurde das Kommando der ersten und vierten Kompanie des Bataillons 13 an die neuen Kompaniechefs übergeben. „Die erste Kompanie wurde von Major Zwick an Hauptmann Baumbach und die vierte Kompanie von Major Neumann an Hauptmann Fender übergeben.

Fotos: Bundeswehr-Appell in Bad Langensalza Fotos: Bundeswehr-Appell in Bad Langensalza Bundeswehr: Übergabe-Appell am Freitag auf dem Jahnplatz in Bad Langensalza. Foto: Daniel Volkmann / Funke Medien Thüringen

Dieser Wechsel erfolgt alle drei Jahre“, sagt Presseoffizier Maximilian Jost. Auch die Dienstgeschäfte des Kompaniefeldwebels der zweiten Kompanie wurden weitergegeben. Das in Gotha stationierte Aufklärungsbataillon 13 ist in Bad Langensalza fest verwurzelt. Die Stadt als Patengemeinde der Ersten Kompanie hat sich dazu bereit erklärt, den Jahnplatz für den Übergabeappell zur Verfügung zu stellen.