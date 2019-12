Busfahrer bekommen mehr Geld

Die Mitarbeiter der Regionalbus Gesellschaft und der Stadtbus Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen erhalten ab dem 1. Januar 2020 mehr Geld. Der bisherige Haustarifvertrag wurde nun in den Spartentarifvertrag der Nahverkehrsbetriebe Thüringens überführt.

Neben einer direkten Lohnerhöhung werden danach auch bisherige tarifliche Leistungen in direkte Lohnzahlungen umgewandelt, wodurch ein Lohnplus von bis zu 25 Prozent möglich sei, teilt das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises mit. 77 Fahrer sind im Landkreis unterwegs, 45 im Kyffhäuserkreis. Hinzu kommen 14 Mitarbeiter in der Verwaltung sowie 25 im Betriebsdienst und der Werkstatt.

Die Mitarbeiter erhielten nach jahrelangen gemeinsamen Anstrengungen mit den Kreisen, unter anderem durch Lohn- und Urlaubsverzicht, nun die gleiche Vergütung wie ihre Kollegen in Erfurt, Jena oder Nordhausen. Die Belastungen der täglichen Arbeit im Straßenverkehr hätten in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Die Busse der Unternehmen seien jährlich 4,7 Millionen Kilometer in beiden Kreisen unterwegs, um mit 3,8 Millionen Fahrgästen ans Ziel zu gelangen.

Am Verhandlungstisch saßen neben den beiden Tarifparteien, die Tarifkommission der Belegschaft mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi und Landrat Harald Zanker (SPD) als Verhandlungsführer mit der Geschäftsführung.