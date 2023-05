Volkssolidarität bietet Busfahrt von Bad Langensalza nach Ebergötzen an

Bad Langensalza. Erneut bietet die Volkssolidarität Bad Langensalza wieder eine Tour an. Was geplant ist und wo diesmal der Bus abfährt.

Die Volkssolidarität in Bad Langensalza bietet am Donnerstag, 25. Mai, wieder eine Busfahrt an. Ziel sei das Wilhelm-Busch-Museum in Ebergötzen im Landkreis Göttingen, wo auch das Brotmuseum besucht werden soll, heißt es in einer Mitteilung des Sozialverbandes.

Nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste seien dazu herzlich willkommen. Für das Mittagessen und Kaffee am Nachmittag ist auch gesorgt, informiert Volkssolidarität-Mitarbeiterin Renate Cyprian.

Der Bus startet um 9.25 Uhr an der Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle) und um 9.30 Uhr am Wiebeckplatz. Um 9.35 Uhr macht der Bus Zwischenstation im Birkenweg und um 9.45 Uhr geht es in Ufhoven an der Schänke los.

Anmeldung unter Tel.: 03603/ 812361