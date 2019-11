Tenor Björn Casapietra gastierte am Samstag auf seiner Konzerttournee unter dem Titel „Himmelslieder“ in Mühlhausen. Die Rathaushalle war mit 200 Besuchern ausverkauft. Die Bandbreite reichte von Brahms und Kirchenliteratur bis zu Eric Clapton. Der 49-Jährige interpretierte dabei einen Tag vor Totensonntag auch kirchliche Lieder, die für gewöhnlich im Kontext von Advent und Weihnacht zu hören sind. „Das kann man schon machen Ende November“, meint er. Alles in allem zwei beeindruckende Konzertstunden mit einer runden Mischung aus geistlichen und weltlichen Stücken.