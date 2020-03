Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Celenus-Direktorin will mehr Anerkennung für Rehakliniken

Die Celenus-Klinik an der Salza beteiligt sich an der Aktion „Reha. Macht’s besser!“, mit der Privatkliniken um bessere Bedingungen kämpfen. „Wir kommen langsam an den Punkt, wo es existenzbedrohend wird“, sagt Bianca Anders. Sie ist seit Herbst Direktorin der Celenus-Klinik und leitet auch die Celenus-Fachklinik Bad Klosterlausnitz.

In Diskussionen gehe es immer um Akut-Krankenhäuser und die Altenpflege. Die Reha-Kliniken mit ihrer besonderen Situation blieben dabei außen vor, etwa im Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals aus dem Gesundheitsministerium. Mit der Kampagne kämpfe man „gegen eine Antragswut, unbegründete, intransparente Ablehnungen von Reha-Anträgen und eine zu geringe Vergütung der Reha-Maßnahmen“, heißt es vom Privatkliniken-Verband. Reha-Kliniken erhalten keine Mittel vom Staat, sondern müssten alles über die Kostensätze der Rententräger und Krankenkassen refinanzieren: „Wir haben inzwischen einen größeren Investitionsstau“, sagt Anders. Dabei gehe es vor allem den Kassen zu sehr um niedrige Preise und zuwenig um die Qualität der Reha, die langfristig Geld spare. Am Kampf um Fachkräfte mit Begrüßungsprämien, wie er inzwischen auch in der Region geführt wird, will sich Anders nicht beteiligen. Im Pflegebereich seien bei ihr alle Stellen besetzt, auch wenn das nicht immer leicht sei, sagt sie. Mehr Probleme bereite die Ärzte-Suche. Ein großes Hemmnis sei das Landesverwaltungsamt, das für die Zulassung ausländischer Ärzte „inakzeptable Bearbeitungszeiten“ habe, so dass qualifizierte Bewerber in andere Bundesländer gehen. Auch tarifliche Bezahlung sei nicht alles. Wertschätzung der Arbeit, flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Angebote, eine gute Team-Atmosphäre spielten ebenso eine Rolle. Bei Celenus in Bad Langensalza gilt seit 2019 eine Tarifregelung, die nach einem langen Streik zwischen der Gewerkschaft und der Geschäftsführung der Klinik-Gruppe vereinbart wurde.