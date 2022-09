Christiane Wettstaedt als Stadträtin in Nottertal-Heilinger Höhen verabschiedet

Schlotheim. Ein politisches Urgestein geht. Christiane Wettstaedt wurde als Stadträtin in Nottertal-Heilinger Höhen verabschiedet.

32 Jahre lang war Christiane Wettstaedt als Stadträtin in Schlotheim und dann Nottertal-Heilinger Höhen aktiv. Nun verlässt sie die politische Bühne. Am Montag wurde sie in der Stadtratssitzung in Neunheilingen verabschiedet. 1989 sei sie auf die Straße gegangen, um für Demokratie zu kämpfen, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU). In der ersten Legislaturperiode ab Mai 1990 leitete Christiane Wettstaedt „mit strenger Hand” und Glocke den Stadtrat, so Roth und hatte dabei auch persönliche Angriffe und Drohungen erlebt.

Schließlich war sie fünf Wahlperioden in der Stadt Schlotheim aktiv und weitere zwei Jahre in der neuen Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen – als Stadträtin für die CDU. 130 Stadtratssitzungen und weitere Ausschusssitzen gehen auf das Konto der 74-Jährigen.

Dem Ortschaftsrat Schlotheim bleibe sie erhalten, sagte sie am Abend. Zudem engagiert sie sich weiter bei der Tafel, in der Kirche und als Chorleiterin im Seniorenheim. Wettstaedt war die einzige Frau im Stadtrat Nottertal-Heilinger Höhen. Für sie rückt die 37-jährige Franziska Herold in der CDU-Fraktion nach.