Corona bringt neue Tanzschule in Mühlhausen aus dem Takt

Für den Start ihrer Tanzschule in Mühlhausen hatten sich René Langrehr (44) und Tanzlehrer Stefan Wagner (35) aus Erfurt viel vorgenommen. Seit Sommer hatten sie die Räume in der Mühlhäuser Bahnhofstraße aufwendig umgebaut. Neue Möbel, Musik- und Lichttechnik, ein frischer Anstrich. Am 10. Oktober war Eröffnung. Nun bringt Corona die Tanzschule und damit die Pläne erneut aus dem Takt.

Seit drei Jahren gibt es das „Tanzkonzept Erfurt“ bereits in der Landeshauptstadt. „Wir hatten Ende 2018 auch Paare aus Mühlhausen, die Tanzkurse in ihre Heimat holen wollten“, sagt Tanzlehrer Wagner. Zehn Paare waren es, die fortan auf dem Saal in Oberdorla Wiener Walzer lernten. Die einzelnen Workshops hätten sich so sehr etabliert, dass regelmäßig Tanzkurse im Puschkinhaus angeboten wurden und die Tanzschule zum Jahresbeginn 2020 nach festen eigenen Räumlichkeiten in Mühlhausen suchte.

Vereine können neu renovierten Veranstaltungssaal mieten

Die fand Inhaber René Langrehr schließlich in dem ehemaligen Industriegebäude am Bahnhof. Hier war zuvor ein Fitnessstudio eingemietet. Mitte August startete der Umbau. Dabei tat sich auch ein wahres Schätzchen auf. Denn unter mehreren Lagen Fußboden war in den größten Räumen bereits Parkett verlegt. Zwar musste das noch aufgearbeitet werden, nun ist es aber wie geschaffen für die neue Nutzung.

Sieben Wochen dauerte der Umbau. Insgesamt wurden rund 100.000 Euro investiert, sagt der Inhaber. Entstanden ist ein Veranstaltungssaal, der auf 650 Quadratmetern Platz für Feierlichkeiten bietet. Jugendkurse und Abschlussbälle sollen hier stattfinden, auch Kurse für Erwachsene. Vereine können den Raum anmieten, der derzeit mit 70 Plätzen bestuhlt sind. Es gibt eine Küche und Sanitäranlagen.

In Gesprächen sei man auch mit Seniorenheimen, es sollen Tanztees stattfinden. Auch ein generationenübergreifendes Tanzprojekt von Kindern und Senioren ist geplant sowie Tanzkurse mit Babys und Kindern.

Die Termine für Jugendweihefeiern in Zusammenarbeit mit dem Jugendweiheverein waren bereits fest. Drei Durchgänge mit je 160 Personen waren geplant. „Wir hatten die Hoffnung, dass nach der ersten Coronawelle Normalität einkehren würde“, sagt René Langrehr. Zumindest am Eröffnungstag sei auf dem Parkett getanzt worden. Dann kam die Allgemeinverfügung des Kreises. Seit Montag dieser Woche sind auch alle Kurse abgesagt.

Ministerium: Tanzschulen sind keine Bildungseinrichtungen

Denn Tanzschulen sind, laut Bildungsministerium, keine Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen, sondern werden in die Kategorie Sport und Freizeit eingeordnet. Und die sind im Teil-Lockdown dicht. Tanzlehrer Stefan Wagner, ausgebildet im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV), verweist darauf, dass Tanzen zum Kulturgut gehöre – in einigen Formen sogar von der Unesco anerkannt. „Und Kultur ist Bildung“, sagt er. Für ihn sei klar, dass man den bereits begonnenen Jugendkurs mit 72 angemeldeten Schülern aus drei Mühlhäuser Schulen nicht unter den Hygienemaßnahmen realisieren könne. Erwachsenenkurse dagegen wären unter Einhaltung der Abstände möglich.

Grundsätzlich steige das Interesse an Tanzkursen nach besonderen Ereignissen, wie Tanzfilmen oder Fernsehshows wie „Let’s Dance“. Im Grundkurs würden in zehn Unterrichtseinheiten wochenweise die Grundlagen des Tanzens vermittelt entsprechend der fünf Musikrichtungen Walzer, Swing, Disco, Latino und Tango. Wagner: „Wir tanzen von der ersten Stunde an.“

Der Jugendkurs sei weit mehr als das Vermitteln von Tanzschritten. Es gehe um Respekt, Wertschätzung und Toleranz – auch um Umgangsformen. Die Entwicklung zeige, dass weniger Jugendliche als früher zur Tanzstunde kommen. Vor allem in den Städten merke man das deutlicher als in den Dörfern, so Wagner.