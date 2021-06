Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt auf 46

Unstrut-Hainich-Kreis. Trotz sinkender Infektionszahlen ist der Unstrut-Hainich-Kreis weiter Spitzenreiter in Thüringen.

Noch immer liegt der Landkreis bei der Corona-Inzidenz in Thüringen an erster Stelle, obwohl diese weiter gesunken ist. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug der Wert am Sonntag bei 46. Im Vergleich zum Freitag ist das ein großer Sprung, als die Inzidenz noch bei 61,1 war.

Nun liegt der Kreis bundesweit damit auf Rang 15. Laut Angaben des Landratsamtes vom Sonntag sind aktuell 115 Menschen mit dem Virus infiziert, davon werden 13 im Krankenhaus behandelt.

