Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt leicht

112 Corona-Neuinfektionen verzeichnete das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 813. Derzeit sind 932 Menschen mit Corona infiziert, 1070 befinden sich in häuslicher Quarantäne. 35 Infizierte werden stationär behandelt, zwölf kämpfen mit schweren Verläufen. In Pflegeheimen sind aktuell zehn Bewohner und fünf Mitarbeiter infiziert. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen liegt weiter bei 319.