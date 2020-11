Corona-Krise trifft die Musiker im Unstrut-Hainich-Kreis hart

Der Eigenrieder Marcel Mainzer (links) spielte am vergangenen Sonntag mit Christian Hildebrandt aus Kirchgandern auf dem Viadukt in Lengenfeld unterm Stein – gratis, um den Menschen in dieser Zeit etwas Kultur zu bieten.

Auf den Konzertbühnen im Unstrut-Hainich-Kreis ist es still. Die Musiker der Region sind wegen der Corona-Pandemie zur Zwangspause verurteilt. Wie überall in der Szene gibt es auch hier Kritik an unzureichenden Hilfen.