Corona-Tests in zwei Pflegeheimen im Unstrut-Hainich-Kreis

Rund 200 Tests nahm das Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises in den vergangenen Tagen in zwei Pflegeeinrichtungen. Die ersten Ergebnisse liegen vor.

Unstrut-Hainich-Kreis. Sechs positive Corona-Fälle gibt es in einem Heim in Kloster Zella. Die Ergebnisse von 150 Tests in Bad Langensalza stehen noch aus.

In zwei Pflegeeinrichtungen im Landkreis gab es nach Corona-Ausbrüchen am Dienstag und Mittwoch Covid-Tests: in Kloster Zella und in Bad Langensalza. Aktuell besteht dort Besuchsverbot.

Bei internen Schnelltests seien zwei Bewohnerinnen der evangelischen Heimstätte Kloster Zella positiv getestet worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes seien am Dienstag 50 Sicherheitsscreenings im betroffenen Wohnbereich durchgeführt worden, heißt es von Heimleiter Carsten Kral. Der Bereich stehe unter interner Quarantäne.

Nach Auswertung der ersten Ergebnisse sind nach Aussage von Kral fünf Bewohner und eine Mitarbeiterin Corona-positiv. „.Allen positiv Getesteten geht es gesundheitlich gut.“ Acht Ergebnisse stehen noch aus. Intern seien in den vergangenen Tagen alle Mitarbeiter und Bewohner getestet worden.

Große Testaktion in Bad Langensalza

Für die nächsten Tage werden die Ergebnisse eines großen Covid-Tests in einem Pflegeheim in Bad Langensalza erwartet. Zwei seiner Bewohner seien bei einem Screening vor einem Krankenhausaufenthalt positiv getestet worden. Mittwoch bis in die Abendstunden hinein seien nach Mitteilung des Landratsamtes 150 Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Im Einsatz waren zwei Teams des Deutschen Roten Kreuzes und eines unter Regie vom Ärztlichen Leiter des Rettungsdiensts, Jan Gräbedünkel.

Wenn die Ergebnisse vorliegen, wolle das Landratsamt mit der Ermittlung der Kontaktpersonen beginnen und weitere Maßnahmen anschieben.

Beide Einrichtungen waren bereits Ende November umfangreich getestet worden, nachdem Infektionen registriert worden waren. In Kloster Zella blieben alle weiteren 150 Tests Ende November negativ; auch die Bewohner der Einrichtung in Bad Langensalza wurden negativ getestet, wenige Mitarbeiter positiv. 18 positive Ergebnisse gab es Anfang der Woche in einem anderen großen Pflegeheim in Bad Langensalza.

Rekordwert an Infektionen

Seit Pandemiebeginn bis Dienstag starben nach Auskunft der Kreisverwaltung 33 Menschen, die nachweislich mit dem Virus infiziert waren.

Stand Donnerstagmorgen waren im Landkreis 621 Menschen mit dem Virus infiziert – so viele wie noch nie. Das bedeutet eine 7-Tage-Inzidenz von 442 Fällen pro 100.000 Einwohner.