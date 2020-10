Wie sich Corona auf Firmen von Bad Langensalza auswirkt

Fast 1500 Beschäftigte, eine Bilanzsumme von gut 241 Millionen Euro, rund 33 Millionen Investitionen – so lautet die Bilanz des letzten Jahres für die wirtschaftlichen Unternehmen im Eigentum der Stadt Bad Langensalza. Mit ihren Beteiligungen von den Stadtwerken bis zum Hufeland-Klinikum sichert sie öffentliche Aufgaben im Gesundheitswesen genauso ab wie im Tourismus und im Wohnungsbereich. Wie haben sich die kommunalen Betriebe 2019 entwickelt? Darüber gibt der jährliche Beteiligungsbericht Auskunft, der dem Stadtrat übergeben wurde.

Als Landrat Harald Zanker (SPD) im Sommer öffentlich sagte, dass das Hufeland-Klinikum seit längerem in die Verlustzone gerutscht sei, erntete er harschen Widerspruch von Bad Langensalzas Stadtrat Uwe Domni (WIR-Fraktion). Die Stadt ist am Krankenhaus mit 26,9 Prozent beteiligt. Der Beteiligungsbericht erhellt nun die Aussage des Landrats näher.

Noch 2018 Gewinn von fast zweieinhalb Millionen Euro

Demnach schrieb das Hufeland-Klinikum im letzten Jahr ein Minus von 1,76 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2020 gehe man „von einem negativen Jahresergebnis zwischen 2 und 3,5 Millionen Euro aus“, heißt es in dem Bericht. 2018 lag der Gewinn zwar noch bei 2,4 Millionen, doch 2017 waren es 124.000 gewesen. Also kein Vergleich mehr mit früheren Jahren, als die Jahresgewinne deutlich über fünf Millionen lagen.

Dennoch verfügte das Klinikum Ende 2019 über ein flüssiges Vermögen von 47,7 Millionen Euro – das waren jedoch sechs Millionen weniger als im Vorjahr. Der Grund dafür sind laut Bericht der Geschäftsführung auch die Lohnkosten: Sie stiegen um fast vier Millionen Euro. Zum einen wegen gesetzlicher Vorgaben, etwa zum Pflegepersonal, aber auch „um eine bessere Mitarbeitergewinnung gegenüber den Mitbewerbern zu ermöglichen“, heißt es im Bericht.

Löhne steigen bis zum Jahr 2025 weiterhin deutlich

Die Konkurrenz um Fachkräfte wird auch künftig bestehen. Und durch den bevorstehenden Tarifabschluss werden bis 2025 die Löhne weiter deutlich steigen, weil sich das Klinikum in den vergangenen Jahren teils extrem weit vom Tarif des öffentlichen Dienstes entfernt hat. Gesellschafter, Geschäftsführung und Gewerkschaft haben vergangene Woche ein Eckpunktepapier unterzeichnet, wie man, so Zanker, Lohngerechtigkeit erreichen wolle.

Ein guter Teil des Klinikum-Vermögens floss aber auch in Investitionen: Rund 10,4 Millionen Euro gab die Hufeland GmbH letztes Jahr aus für den Neubau des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Bad Langensalza – das MVZ ist eine 100-prozentige Tochter des Klinikums -, den neuen Hubschrauberlandeplatz in Mühlhausen und für einen neuen Computertomografen. 1,4 Millionen Euro waren davon Fördermittel, den großen Rest finanzierte das Klinikum aus eigener Tasche.

Noch nicht eingeflossen in den Bericht sind die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise, die das das Krankenhaus besonders trifft. Es musste zum Beispiel zusätzliche Intensivbetten bereitstellen, geplante Operationen verschieben, zusätzliche Schutzmittel beschaffen. Die Geschäftsführung habe „große Sorge, dass die finanziellen Mehraufwendungen wie auch die zu erwartenden Erlösausfälle zu Lasten der Krankenhäuser gehen“, heißt es in dem Bericht.

Auch Wohnungsgesellschaft sowie Kur- und Tourismus GmbH spüren Auswirkungen

Von Corona betroffen sind auch die anderen Tochterfirmen der Stadt Bad Langensalza: So gewährte die Wohnungsgesellschaft WBL betroffenen Geschäften Mietnachlässe, Privatmieter konnten Stundung beantragen – wie auch bei Strom und Gas bei den Stadtwerken. Auch seien Zahlungsausfälle möglich, heißt es mehrfach in dem Bericht. Die Betriebe schätzen jedoch die Corona-Risiken für ihre Bilanzen als bisher beherrschbar ein.

Besonders von dem Thema betroffen ist jedoch auch die städtische Kur- und Tourismus GmbH (KTL), mit knapp 80 Beschäftigten die größte der 100-prozentigen Stadt-Töchter. Denn wegen des Lockdowns und der Beschränkungen fielen ihr Einnahmen in der Therme, auf dem Baumkronenpfad und in den Gärten weg, die sie im Auftrag der Stadt bewirtschaftet.

Therme und Tourismusgesellschaft sind Minus-Geschäfte

Die KTL, die Kur und Tourismus GmbH, die auch vom Wetter und Trends abhängt, ist ein Zuschussbetrieb. Vor allem die Therme ist ein Minusgeschäft. Auch die Tourist-Info kann sich mangels großer Einnahmequellen nicht selbst tragen. 1,67 Millionen Euro betrug das KTL-Minus 2019, etwas mehr als 2018. Ausgeglichen wird dieses Defizit vom Überschuss, den die Stadtwerke (SWL) erwirtschaften. Über einen Gewinnabführungsvertrag helfen sich die in der Holding SHL organisierten Stadt-Töchter gegenseitig. Auch das ist eine deutschlandweit verbreitete Konstruktion.

2,87 Millionen Euro Überschuss erzielten die Stadtwerke und ihre Netze-Tochter im letzten Jahr. Früher waren es regelmäßig über drei Millionen Euro. Die Tendenz ist auch hier sinkend. Dennoch blicke die SWL „auf einen sehr guten Geschäftsverlauf zurück“, heißt es in dem Bericht.