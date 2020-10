Corona zehrt an Politiker-Nerven im Unstrut-Hainich-Kreis

Hat das Landratsamt vorsätzlich seine gesamte Telefonanlage für mehrere Tage lahmgelegt, just als die Corona-Krise den Unstrut-Hainich-Kreis voll erreichte? Gibt der Landrat falsche Zahlen heraus? Wer in Internet-Netzwerken unterwegs ist, könnte leicht glauben, dass es so ist. Manche Angriffe dort richten sich auch gegen Landrat und Landratsamt, die mit der Bekämpfung der Pandemie an ihre Grenzen kommen.

Dass der Ton nicht nur in der großen Politik rauer wird, zeigte sich jüngst im Kreisausschuss, als Iven Görbig (AfD) konstatierte, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten im Kreis möglicherweise viel höher sei als bekannt, weil es ja keine flächendeckenden Tests gebe. Landrat Harald Zanker (SPD) reagierte gereizt. Er könne schließlich nur das veröffentlichen, was durch Tests eindeutig belegt sei. Dorf fühlt sich an den Pranger gestellt Die sprunghafte Zunahme der Infektionen im Kreis vor allem nach der Höngedaer Kirmes wurmte Zanker merklich, auch wenn er sich mit Kritik extrem zurückhielt. Dann aber klagte Ortsbürgermeister Falk Güte (CDU), dass sein Dorf als Coronahotspot an den Pranger gestellt werde. Bollstedts Ortschef Thomas Ahke (Freie Wähler) – im Kreistag in Opposition zum Landrat – sprang ihm später bei. Auf die Frage, wie er Gütes Äußerungen bewerte, wollte der Landrat trotzdem nicht so recht antworten. Er machte nur deutlich, dass seine jüngste Verordnung – Absage aller Dorffeste, Beschränkungen für Privatfeiern und Kulturveranstalter – nicht nötig geworden wäre, hätten sich alle, auch in Höngeda, an die Regeln gehalten. Das Festgeschehen dort trug entscheidend zum sprunghaften Anstieg der Infiziertenzahlen im Kreis bei. Für den Landrat, der gebetsmühlenartig Vernunft, Rücksichtnahme und Eigenverantwortung predigt, war das vermutlich eine Enttäuschung. Auch im Internet wird die Kritik oft persönlich: „Auf Grund der getroffen Beschlüsse durch den Landrat Zanker“ habe man die Jugendweihen in Mühlhausen absagen müssen, heißt es etwa im Facebook-Stadtgespräch Mühlhausen. Dabei täten er und das Gesundheitsamt als staatliche Behörde nur ihre gesetzliche Pflicht, stellte Zanker klar. Landrat Zanker befindet sich in einer Zwickmühle Dass er mit Strenge eher zurückhaltend ist, zeigt der Umstand, dass er bisher keine weitere Verschärfung anordnete, obwohl der Kreis inzwischen Risikogebiet ist, mit mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Da ist Zanker wohl auch emotional in einer Zwickmühle: Die Vereine und Dörfer liegen ihm bekanntermaßen am Herzen. Andererseits muss er als Behördenchef gesetzeskonform handeln und sich am Ende stets auch politisch rechtfertigen. Dass der Ton aggressiver wird, spüren auch die Beschäftigten des Gesundheitsamts an der Telefon-Hotline des Kreises. Es gebe aber neben bösen Worten auch Menschen, die einfach nur mal reden wollten, berichten Mitarbeiter. Doch dafür fehlt eigentlich die Zeit: Insbesondere die Nachverfolgung von Kontakten erfordert von den derzeit 30 Beschäftigten immensen Aufwand, oft auch am Wochenende. Ob es gelingt, das Pandemiegeschehen im Kreis einzudämmen, ist offen. Zum einen nehmen – wie überall – die Fälle zu, bei denen Zeit und Ort der Infektion nicht mehr eruiert werden können. Nachverfolgung ist kaum noch zu leisten Das sei etwa der Fall bei Urlaubsheimkehrern, die nicht in einem Risikogebiet waren und sich trotzdem infizierten. Zum anderen gilt die Nachverfolgung ab einem Inzidenzwert von über 50 als immer weniger leistbar. Was den Landrat wirklich schnell auf die Palme bringt – das schien auch im Kreisausschuss durch –, sind allerdings die, die Corona verharmlosen oder komplett verleugnen. Denn im Zweifel müssen seine Mitarbeiter und er es ausbaden, wenn diese Haltung überhand nimmt.