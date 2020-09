Dampfmaschine Georg kommt ins Bratwurstmuseum

Bratwurstkönig Norbert Abt (rechts) und Bratwurstminister Wilhelm von Wursten, alias Chris Knierenschild, vor der historischen Dampfmaschine Georg in Nürnberg – das Bratwurstmuseum hat die Maschine nun bei einer Auktion erworben.

Mühlhausen. Wie das Bratwurstmuseum in Mühlhausen zu dem fünf Tonnen schweren Koloss kommt und was man damit vor hat.

Eine 109 Jahre alte Dampfmaschine wird künftig ihren Dienst im 1. Deutschen Bratwurstmuseum am Mühlhäuser Stadtwald verrichten. In der kommenden Woche zieht der fünf Tonnen schwere Koloss aus dem fränkischen Nürnberg nach Thüringen um. Das Team um Geschäftsführer Thomas Mäuer hat Georg, so heißt die historische Maschine, bei einer Online-Versteigerung erstanden.