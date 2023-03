Das Geheimnis der Mühlhäuser Brezel

Konditormeister Torsten Schikore (links) hatte im vergangenen Jahr für die Kinder, darunter Mia und Charlotte (rechts) Brezeln gebacken. Schließlich besagt ein alter Brauch: Essen Mühlhäuser an Gründonnerstag keine süße Brezel, bekommen sie Eselsohren.

Mühlhausen. Bei einem Vortrag im Haus der Kirche geht es um den Brauch der Gründonnerstagsbrezel und andere Tricksereien in der Fastenzeit.

Der Kölner Theologe und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti informiert nun bei einem Vortrag in Mühlhausen über Tricksereien in der 40-tägigen Fastenzeit und lüftet das Geheimnis um die Mühlhäuser Gründonnerstagsbrezel.

Denn, mal Hand aufs Herz. Nehmen Sie die vorösterliche Fastenzeit ernst? Haben Sie gefastet oder fasten Sie noch? Die diesjährige Fastenzeit endet am 8. April. Doch die Mühlhäuser beißen schon am Gründonnerstag genüsslich in die süße Brezel. Sie müssen das tun, denn sonst wachsen ihnen bekanntlich Eselsohren.

Woher dieser Brauch kommt? Das weiß der katholische Professor Manfred Becker-Huberti. Er schaut in die Vergangenheit und kann auch über so manch lustige Tricksereien rund ums Fasten genüsslich berichten.

Er erläutert den Ursprung von Festen und Ritualen und geht in seinem Bilder-Vortrag auch auf Mühlhäuser Besonderheiten ein. Er sagt: „Wenn wir schon fasten müssen, wollen wir wenigstens gut essen“.

Die Akademie am Vormittag der evangelischen Kirche Mühlhausen lädt dazu am Montag, 6. März, 10.30 Uhr, in das Haus der Kirche ein. Laut Veranstalter ist eine Eselsohren-Vorbeugung inklusive.