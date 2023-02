Das ist im Unstrut-Hainich-Kreis in den kommenden Tagen los

Neben Wanderungen, Dinosauriern und Tanzkursen geht es auch um die Zukunft der Bad Langensalzaer Marktkirche.

Gemeindefrühstück zur Stadtentwicklung

Die Kirchengemeinde Bad Langensalza lädt für Donnerstag, 2. März, ab 8.30 Uhr zum Gemeindefrühstück mit Informationsgespräch in das Gemeindehaus an der Kurpromenade 14 ein. Zu Gast ist Max Horrmann von der Stadtentwicklung, der ab 9.30 Uhr Rede und Antwort stehen wird. Neben Bau- und Instandhaltungsplänen der Stadt steht die Marktkirche im Mittelpunkt des Austausches.

Tanzkurs in Bad Langensalza

Zu einem Tanzkurs zum Kennenlernen oder Auffrischen lädt das Awo-Familienzentrum ab Freitag, 10. März, um 20 Uhr ein. Getanzt werden laut Mitteilung Standard- und lateinamerikanische Tänze. Der Grundkurs umfasst zehn Einheiten, die Kosten betragen 100 Euro pro Paar. Anmeldungen unter der Telefonnummer: 03603/891676.

Pflegestammtisch im Familienzentrum

Das Awo-Team der Pflegebegleiter lädt für Donnerstag, 2. März, um 14 Uhr zu einem Stammtisch ins Familienzentrum in die Rosa-Luxemburg-Straße ein. Die Gesprächsrunde thematisiert laut Mitteilung unter anderem Fragen zur Vorsorgevollmacht.

Wandern rund um Anrode

Zu einer Wanderung rund um Anrode lädt der Hainich-Rennsteig-Verein für Sonntag, 5. März, um 13 Uhr ein. Treffpunkt ist laut Mitteilung der Parkplatz zwischen der L 1006 und dem Kloster Anrode. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer: 03601/443940.

In Mühlhausen sind die Dinos los

Das Dino-Kindertheater macht am Sonntag, 5. März, Halt in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist die Show mit vollbeweglichen, computergesteuerten, lebensechten kleinen und großen Dinosauriern speziell für Kinder konzipiert. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 11 und um 14 Uhr. Tickets gibt es für 13 Euro an der Tageskasse. Erwachsene zahlen 15 Euro.

Führung durch Mühlhäuser Altstadt

Zu einer Führung durch die Altstadt von Mühlhausen lädt die Touristinformation für Samstag, 4. März, um 11 Uhr ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, beginnt die Führung an der Touristinformation in der Ratsstraße. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer: 03601/404770 wird empfohlen. Pro Teilnehmer kostet die Tour acht Euro.