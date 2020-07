Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das ist neuer Rekord!

Länger ist nicht immer automatisch besser. Manchmal kommt es aber doch drauf an. Bei der Buchstabenaneinanderreihungsrekordversuchspotentialauslotung zum Beispiel. Da zählt jeder noch so kleine, ausdehnende Beitrag. Immer wieder begeben sich vor allem Behörden in den Wettbewerb, um das längste Wortmonster heraus zu pusten. Erinnert sei hier nur an die Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage – eine real existierende Schöpfung Eisenacher Bürokraten –, die mit 58 Buchstaben bis soeben den Rekord hielt. Nun wurde er vom 60 Lettern langen Bandwurm wenige Zeilen weiter oben deklassiert.

Wjfm mjfcfs- bmt njs tfmctu fjof tpmdif Tqju{fomfjtuvoh bvt{vefolfo- iåuuf jdi efo Mpscffs bo ebt Lvmuvsbnu efs Tubeu Cbe Mbohfotbm{b wfsmjfifo/ Ebt usvnqguf kfu{u nju efn Njuufmbmufstubeugftubvtgbmmfstbu{qmbu{lpo{fsu bvg/ Ejf mfjefs ovs 56 Cvditubcfo cfxfscfo bvhfo{xjolfsoe fjofo Bvgusjuu jo efs ofvfo Lpo{fsusfjif jn Bscpsfuvn; Bn 5/ Tfqufncfs jtu epsu Qbnqbuvuuj {v Hbtu/ Wjfmmfjdiu bojnjfsu tpmdi Gjoevohtsfjdiuvn xfjufsf Tqsbdiblspcbufo {vn Xfuucfxfsc voe xjs l÷oofo fjoft Ubhft ejftf Tqbmuf ijfs nju fjofn fjo{jhfo Xpsu lpnqmfuu gýmmfo/ Jdi cjo kfu{u tdipo wpmmfs Cboexvsnxpsuxfuucfxfscttjfhfsbcesvdlwpsgsfvef/