Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Es wird noch einmal vorweihnachtlich im Landkreis. Ein Markt plant sogar eine Kinderweihnachtsshow.

Eine Woche vor Heiligabend wird es in einigen Dörfern des Landkreises am vierten Adventswochenende noch einmal vorweihnachtlich. Unter anderem lädt Lengefeld am Samstag, 17. Dezember, ab 14.30 Uhr auf den Festplatz des Dorfes ein. Programm gibt es laut einer Mitteilung von den Angermusikanten, vom Lengefelder Chor und von den Luhnewichteln. Um 17 Uhr ist eine Tombola und eine Kinderweihnachtsshow mit Andy Stiller geplant.

Schneegestöber in Struth

Am Sonntag, 18. Dezember, laden die Struther wieder zu ihrem alljährlichen Schneegestöber ab 14.30 Uhr auf den Dorfanger ein. Der Weihnachtsmarkt zum vierten Adventswochenende ist in den vergangenen Jahren zu einer Tradition geworden.

In Diedorf geht es das ganze Wochenende weihnachtlich zu. Der von den Vereinen des Dorfes initiierte Weihnachtszauber beginnt am Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr mit dem Krippenspiel der Kindergartenkinder in der Kirche. Am Sonntag, 18. Dezember, ist um 14 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Diedorfer Kirche geplant. Weihnachtliche Musik gibt es vom Blasorchester und vom Chor. Nach den beiden Veranstaltungen gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Glühwein-Treffen rund um die Kirche.

Kurzentschlossene bekommen zudem noch Restkarten für das Weihnachtskonzert mit der Schäferfamilie in der Kulturstätte am Mühlhäuser Schwanenteich am Sonntag, 18. Dezember, ab 15 Uhr. Das volksmusikalische Weihnachtskonzert mit Angela Wiedl, Richard Wiedl und Uwe Erhardt von den Schäfern wird als zünftig und besinnlich angekündigt. Karten gibt es am Sonntag an der Tageskasse der Kulturstätte ab 14 Uhr.