Das verschobene Rathaus von Langensalza

Das ursprüngliche Rathaus von Langensalza fiel beim großen Stadtbrand am 13. Februar 1711 in Schutt und Asche. Ähnlich wie große Teile der Altstadt. Die im prachtvollen Barockstil an ihrer Stelle entstandenen Bürgerhäuser prägen noch heute das Bild der Stadt. Im Rathaus fielen auch wertvolle Dokumente und Teile des Stadtarchives den Flammen zum Opfer. Nur der gotische Turm überstand die Katastrophe und konkurriert bis heute mit der Marktkirche um die Aufmerksamkeit der Besucher.

An den Seiten des Rathausturmes sind noch immer Spuren der früheren Tore zu erkennen. Diese mittlerweile zugemauerten Türen führten einst auf eine Galerie, die den Turm außen umgab. An Festtagen und zu Jahrmärkten bliesen die Stadtpfeifer von dieser Galerie. Auch der städtische Türmer versah hier jahrelang seinen wichtigen Dienst. Er hatte aus luftiger Höhe die Stadt zu bewachen, um bei ausbrechendem Feuer sofort die Alarmglocke zu schlagen. Er war es auch, der am 13. Februar 1711, kurz nach 6 Uhr, die Flammen bemerkte. In der Langen Straße stand eine Scheune in Flammen. Das Feuer breitete sich über weite Teile der Stadt.

Altes Rathaus stand auf dem heutigen Neumarkt

Der Turm wurde bereits 1712, ein Jahr nach dem Brand, wieder hergestellt. Für den Rest des Amtssitzes hatte die Stadt erst 1742 das nötige Geld beisammen. Der Neubau mit heimischem Travertingestein begann unter der Leitung des Bürgermeisters Christoph Thilo. Damals erhielt das Gebäude seine heutige Anmutung – und eine neue Lage.

Denn das alte Rathaus stand weiter westwärts, direkt bis an die Häuser des heutigen Neumarktes heran. Deshalb sind die heute zu besichtigenden Rathauskeller direkt unter diesem Platz zu finden.

An der Vorderseite des Rathauses, über der Eingangstür, ist ein Altan angebracht, von vielen umgangssprachlich Balkon genannt. Ein Altan ist eine vom Boden gestützter Plattform, die den Austritt aus einem oberen Stockwerk eines Hauses erlaubt. Die Inschrift daüber verkündet: „Das Rathaus ist am 13. Februar 1711 abgebrannt und am 10. September 1742 der Neubau begonnen worden.“ Ab dem 6. April 1752 wurde das Rathaus wieder genutzt.