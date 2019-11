Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das verzwickte Zeitspiel

Vor etwa sechs Jahren bin ich in den Unstrut-Hainich-Kreis gezogen. Als geborene Nordhessin musste ich mich an einigen Stellen umgewöhnen. Nun fühle ich mich aber als vollwertige Thüringerin.

Zu meinen Leibspeisen gehört mittlerweile Soljanka; und an jeden dritten oder vierten Satz füge ich völlig automatisch ein „no“ oder „ge“ an.

Nur eine Gepflogenheit gibt es, an die ich mich einfach nicht gewöhnen kann: Die Angabe der Uhrzeit. Jeder in der Region weiß hier ganz instinktiv, was mit viertel fünf gemeint ist. Ich hingegen muss immer erstmal rechnen, bis ich dann auf das gleiche Ergebnis komme – in meinem Kopf: viertel nach vier.

„Viertel nach“ und „viertel vor“ wurde mir schon im Kindergarten eingetrichtert.

Verstehen Sie mich deshalb bitte nicht falsch, ich bin durchaus lernwillig – mein Gehirn ist in diesem Fall aber anscheinend absolut nicht lernfähig.

Sollte ich Sie auf der Straße also einmal nach der Uhrzeit fragen, haben Sie Nachsicht, wenn ich erstmal nachrechnen muss.