Datennetzausbau an Schulen

Zwei Schulen in Weberstedt und Schönstedt machen Schritte in Richtung Digitalisierung. Bis Mitte 2021 soll dort das Datennetz ausgebaut werden.

Das Datennetz der Grundschule Schönstedt und der Regelschule Weberstedt soll erneuert und ergänzt werden, teilte das Landratsamt mit. Der Ausbau geschieht im Rahmen des Digitalpakts Schule im Auftrag des Thüringer Bildungsministeriums. Nun wurden Aufträge erteilt. Das Ingenieurbüro für Elektrotechnik Schade aus Bienstädt erhielt den Zuschlag für den Ausbau an der Grundschule Schönstedt. Dafür stehen 30.000 Euro zur Verfügung. Die Arbeiten an der Regelschule Weberstedt werden von der Elektroplanung Will GmbH aus Hilders in Hessen für knapp 87.000 Euro verrichtet. Die Arbeiten sollen bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.