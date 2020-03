Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DDR-Geschichte mit viel Witz erzählt

In ihrem neuen Roman „Wie Frau Krause die DDR erfand“ beschreibt Kathrin Aehnlich mit Witz und Empathie die Unterschiede im Familienleben Ost und West. Am Donnerstag, dem 5. März, ist die Leipzigerin zu Gast in der Mühlhäuser Buchhandlung C. Strecker.

Für eine Fernsehserie „Wild Ost“ gibt es ein klares Konzept, die Inhalte stehen fest, man braucht nur noch die Menschen, die authentisch erzählen, wie es wirklich war. Sie zu finden ist Frau Krauses Auftrag. Isabella Krause kehrt an die Orte ihrer Kindheit zurück und findet Menschen, die sie für DDR-repräsentativ hält: die Traktoristin, den Stahlwerker, die Köchin, den ehemaligen Staatsschauspieler.

Was aber, wenn jene, die nicht dort gelebt haben, besser wissen, wie es im Osten war? Der Filmautor kommt aus München und hat ein eigenes Bild von der DDR. Und das ist, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, auf Diktatur, Mangelwirtschaft und Staatssicherheit geschrumpft. Doch was ist mit dem Leben der Anderen, die ihre Arbeit mochten, das Land tolerierten und am Wochenende „Ein Kessel Buntes“ guckten?

Davon erzählt Kathrin Aehnlich und zeigt, wie wichtig es ist, einander zuzuhören.

Buchlesung am 5. März, 19.30 Uhr, Buchhandlung Strecker, Bei der Marienkirche 12. Karten: 12 Euro.