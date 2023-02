Demenz Thema in Hainich-Akademie in Mühlhausen

Mühlhausen. In der Hainich-Akademie am Ökumenischen Hainich-Klinikum in Mühlhausen geht es beim nächsten Mal um das Thema Demenz.

Um Demenz geht es beim Informationsnachmittag für pflegende Angehörige und Interessierte am Donnerstag, 9. März, in der Hainich-Akademie des Ökumenischen Hainich-Klinikums (ÖHK) in Mühlhausen.

Einblicke in das Krankheitsbild und Anregungen für den Umgang mit Erkrankten werden von Ines Schumann (Praxisanleiterin) und Oliver Freitag (Chefarzt Gerontopsychiatrie) vermittelt. Anschließend können sich die Gäste austauschen und weiter informieren.

Demenz ist die häufigste psychische Erkrankung im höheren Lebensalter. Die Veranstaltung findet von 17.30 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter www.hainichakademie.de.