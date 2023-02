Der alltägliche Maskenball im Unstrut-Hainich-Kreis

Benjamin Themel aus Ammern über die Frage: Wer bin ich denn? Ist das nur eine Maske? Sollte nach Fasching die Maske auch mal im Schrank bleiben?

Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu, so sagt Ödön von Horváth.

Liebe Leserinnen und Leser, in der Faschingszeit haben wir die Gelegenheit, eine andere Rolle zu spielen, zu der wir sonst nicht so kommen -- Superheld, Clown, Pippi Langstrumpf oder Biene Maja. Es tut mir gut, jemand anderes für eine bestimmte Zeit zu sein.

Welche Maske setze ich im alltäglichen Maskenball auf? Die Kein-Bock-Maske in der Schule, die fiese Maske im Streit, die betrübte Maske, die Alles-gut-und-Hauptachse-lächeln-Maske?

Benjamin Themel ist Pfarrer in Ammern, Mühlhausen, Kaisershagen, Reiser, Saalfeld und Windeberg. Foto: Benjamin Themel

Wer bin ich denn, wenn ich ohne Maske dastehe, ganz ehrlich?

„Wer bin ich?“ hat sich auch Dietrich Bonhoeffer gefragt. „Bin ich das, was andere von mir sagen?“ Die sagen, ich sei so stark und taff, aber ich fühl mich gar nicht so. Wer bin ich denn? Ist das nur eine Maske? Und wer bin ich im Original? Am Ende schreibt er: „Wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott!“

Welche Maske auch immer du aufsetzt, Gott kennt dein wahres Ich.

Gott ist derjenige, der nicht auf die Maske, sondern ins Herz sieht.

Bei Gott brauche ich mich nicht mehr zu verstellen. Ich darf einfach sein, wie ich bin.

Was hindert mich daran, meine Maske nach der Faschingszeit in den Schrank zu stecken und einfach ehrlich zu zeigen, wer ich bin?

Im Gebet bin ich ehrlich zu Gott. Schließlich kennt er mich ja.

Höchste Zeit, meine Maske im Alltag auch öfter abzulegen. Das macht mich angreifbar, aber es lohnt sich. Probieren Sie es aus. Wenn es mal nicht klappt, ist der Schrank ja nicht weit weg.