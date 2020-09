Der Herbst streckt seine Fühler aus

Auf dem Weg zur Arbeit gelang unserem Leser Michael Thüringer aus Mühlhausen am Mittwochmorgen dieser Schnappschuss. Vom morgendlichen Nebel umringt, stehen die Pferde auf einer Koppel in der Nähe der Kreisstadt. Hinter den Bäumen zieht die Sonne am Horizont auf. „Leider habe ich nur mein Mobiltelefon dabei gehabt, aber diesen einzigartigen Moment musste ich einfach festhalten“, sagt der Rot-Kreuz-Ausbildungsleiter. Seit Jahren interessiere er sich für Fotografie. „Als Hobbytaucher bin ich in meiner Freizeit häufig unter der Wasseroberfläche und nehme dort die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt mit der Kamera auf“, sagt Thüringer.