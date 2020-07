Der Komet Neowise über der Furthmühle in Grabe

Gerd Schäfer aus Grabe hat eine sehr sehenswerte Aufnahme des Kometen Neowise angefertigt, der mit wissenschaftlichem Namen C/2020 F3 heißt. Er fotografierte das seltene Himmelsspektakel vor einigen Tagen über der Furthmühle. Nur alle 5000 bis 7000 Jahre zieht Neowise so nah an der Erde vorbei, dass er mit bloßem Auge gesehen werden kann. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt der Komet mehrere Jahrtausende. Jetzt in den letzten Juli-Tagen verblasst er am Himmel ganz.