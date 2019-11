Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der künstlerische Blick auf den Wendeherbst

Lilly Krüger und Bastian Klesse, beide Zwölftklässler am Jahn-Gymnasium in Großengottern, gewannen den zweiten Preis im Schülerwettbewerb der Thüringer Landtagspräsidentin Birgit Diezel zum Thema „30 Jahre friedliche Revolution“. Mittelpunkt ihrer Arbeit: Zeitzeugengespräche, die Krüger und Klesse wie der gesamte Geschichtskurs von Lehrer Matthias Schwarzkopf bereits im Unterricht geführt hatten. Zeitzeugengespräche, die die Schüler die Perspektive wechseln lassen, seien ein geeignetes Instrument, um Geschichte greifbar zu machen.

Diese Zeitzeugengespräche wurden künstlerisch weiterverarbeitet: als Comic und als Drama.

Krüger interviewte ihre Mutter Michaela, Klesse seinen Vater. Aus diesen Erinnerungen und durch Literaturstudium entstand ein Drama, das Klesse als Teil des Wettbewerbsbeitrags der Schule einbrachte. „Bei solchen Arbeiten besteht die Gefahr, das, was wirklich passiert, in der künstlerischen Auseinandersetzung zu verzerren“, meint Klesse. „Deshalb hielt ich es für angebracht, mich bei der Erstellung dieses Dramas so nahe an der Wirklichkeit zu orientieren.“

Die Arbeit begann mit einem Zeitzeugengespräch. Das Interview führte er mit seinem Vater Sven, der die Friedliche Revolution miterlebt hat. In zwölf Akten beleuchtet Bastian anschließend das Leben in Mühlhausen zwischen Anfang Oktober und Anfang November 1989.

Für Schulleiterin Regina Werner steht fest: Das Drama soll auch seinen Platz finden, wenn im kommenden Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert wird. In der Kirche von Altengottern soll es eine Ausstellung geben, und es soll – so ist es Werners Wunsch – auch das Drama gezeigt werden. Protagonisten in dem Werk von Bastian Klesse sind unter anderem die Personifizierte Freiheit, Günter Siegel, Leiter der Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), und dessen Frau, Rolf Luhn, Mitorganisator der Gesprächsveranstaltungen in Mühlhausen und zugleich Leiter der Mühlhäuser Museen und SED-Mitglied, Klaus Neukirch, Bürgermeister von Mühlhausen, Dieter Schmidt, evangelischer Pfarrer, und eben Sven Klesse, 17 Jahre alt seinerzeit und Auszubildender zum Gärtner, seine Eltern sowie Spitzel des MfS und MfS-Mitarbeiter. Handlungsorte sind der Saal am Schwanenteich, die MfS-Kreisdienststelle Mühlhausen und die Marienkirche.

Lilly Krüger näherte sich dem Thema über einen Comic. Der thematisierte, wie ihre Mutter, damals Schülerin der Erweiterten Oberschule in Mühlhausen, sich in der Jungen Gemeinde in Bad Langensalza einbrachte und miterleben musste, wie ihr Jugendwart Thomas Bachmann über Ungarn aus der DDR floh. „Briefkontakt“ nannte sie ihren Comic, denn die Briefe von Bachmann hatte Michaela Krüger, die heute als Medizinerin im Landkreis arbeitet, aufgehoben. Es ist ein Beitrag, der von Sehnsucht erzählt, einer gebrochenen Jugendliebe. Beide Zwölftklässler meinen: Die Arbeit am Projekt hat auch dazu geführt, dass man sich innerhalb der Familie den persönlich behafteten Erinnerungen an den Wendeherbst widmete. „Im Alltag spielte das sonst nur eine untergeordnete Rolle – am ehesten noch im Gespräch mit den Großeltern.“

Das von Bastian Klesse geschriebene Drama ist unter www.thueringer-allgemeine.de/klesse nachzulesen