Der November in Mühlhausen: Fast 30 Grad Temperatur-Unterschied – ist das normal?

Hans vom Tümpelshof genoss am 20. November erstmals Winterwetter in Grabe.

Grabe. 75 Stunden lang schien im November an der privaten Wetterstation in Grabe die Sonne. Wie reiht sich der elfte Monat des Jahres ein in das bisher sehr warme und trockene Jahr 2022?

Der November gehört zum Herbst, auch wenn er schon Frost und Schnee bringen kann. Er zeigt uns dann den Vor-Winter.

Seine Beinamen machen aber auch deutlich, dass er sehr unterschiedlich sein kann. Als es in Deutschland noch flächendeckend Wölfe in der freien Natur gab, zogen diese in sehr strengen November-Nächten um einsam gelegene Gehöfte herum, um Nahrung zu finden. So erklärt sich der Name Wolfsmond. Seine Wintervorboten sind oft nur von kurzer Dauer. Doch mitunter kann es um diese Jahreszeit noch einmal sehr warm werden, so warm, dass vereinzelt die Bäume ein zweites Mal blühen. Die schon sprichwörtlichen Nebel gaben ihm den Namen Nebelung. Doch in der Regel ist der November regnerisch und trübe. So bunt wie der Oktober war, so grau ist oft der November.

Die vergangenen letzten 30 Herbsttage waren sonnig, etwas zu warm und niederschlagsnormal. Das ist die Kurzbilanz der Wetterstation Grabe.

November liegt lange auf Rekordkurs

Das gesamte Jahr 2022 verlief – im Hinblick auf Temperatur und Niederschlag – außergewöhnlich. Auch der November war lange Zeit auf Rekordkurs, der erst durch einen markanten Temperaturrückgang verhindert wurde. Wie auch immer der Dezember verläuft: Wir werden am Ende ein sehr warmes und trockenes Wetterjahr bilanzieren.

Der November knüpfte zunächst nahtlos an den sehr warmen Oktober an, und es blieb bis zum Ende der zweiten Dekade auf Rekordjagd, bevor ein Wetterumschwung plötzlich für winterliche Verhältnisse sorgte. 16 Tage mit und 14 Tage ohne Vegetation sprechen für das Wechselspiel der Temperaturen. Aus diesem Mix entstand eine Monatstemperatur von 5,2 Grad Celsius. Das ist, verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt, ein Grad zu warm. Bemerkenswert sind 13 Nächte mit vorwiegend leichtem Frost. Doch der erste Wintereinbruch vom 18. bis zum 21. brachte Schnee und richtig Kälte.

Monat war mit viel Sonne gestartet, dann kam der Nebel

Der Niederschlag von 41 Liter pro Quadratmeter fiel an zehn Tagen und kam zu 80 Prozent als Regen vom Himmel. Regen und Schnee zusammen brachten es auf 90 Prozent vom Erwartungswert. Die Bodenwasser-Versorgung für Land- und Forstwirtschaft hat sich nach den drei Herbstmonaten etwas verbessert, aber sie ist bei Weitem noch lange nicht behoben. Für die Planerfüllung, Niederschlag 2022, braucht es im Dezember noch 95 Liter pro Quadratmeter.

Mit 75 Stunden überragte die Sonnenscheindauer im November ihr Soll von 49 Stunden um gut die Hälfte – 53 Prozent. Vier Tage mit dichtem Nebel haben eine noch höhere Strahlungsbilanz verhindert. Die meisten Sonnenstrahlen hatte die erste Monatsdekade.

Von Novemberstürmen keine Spur. Der Wind wehte überwiegend aus West oder warm aus Südwest. Verabschiedet hat sich der letzte Herbstmonat am 30. unter hohem Druck mit etwas Nebel und Windstille.

Die Werte von Grabe:

5,2 Grad Celsius Monatstemperatur (langjähriger Durchschnitt 4,2 Grad)

41 Millimeter Niederschlag (45)

75 Stunden Sonnenschein (49 )

Temperaturextreme: 18,5 Grad Celsius am 1. / minus 10,5 Grad Celsius am 20.