Der tiefe Blick in die Mühlhäuser Zahlen

Sie hatten keine Wahl. Die Stadträte mussten der Beschlussvorlage der Verwaltung zustimmen und weitere 990.000 Euro für den Bau des Bades freigeben, wollten sie nicht als dessen Bestatter und damit von mehreren Millionen Euro dastehen.

Die Kosten waren explodiert. Noch am Tag vor der Sitzung redete man – wenn auch hinter vorgehaltener Hand – über eine Mehrausgabe von einer halben Million Euro. Stunden später waren es mehr als 700.000 Euro, Donnerstag, zur Ratssitzung, 990.000 Euro.

Ob das auch die endgültige Kostensteigerung ist? Wir wissen es erst, wenn die nächsten Ausschreibungen abgeschlossen sind. Bürgermeister Beate Sill (parteilos) spricht von einem Puffer, das man sich mit der Freigabe der knappen Million Euro geschaffen hat.

In der Sitzung sprach niemand aus, dass man sich von der Verwaltung unter Druck gesetzt und zu einer schnellen Entscheidung gezwungen fühlte. Hinterher sehr wohl. Man hatte sich zum Schweigen verabredet, um das Projekt nicht zu zerreden. Allein: Es ist an der Verwaltung, alle Zahlen auf den Tisch zu legen, auch die für die Betreibung. Schon jetzt vermag kein Stadtrat mehr zu sagen, über wie viele Millionen wir reden. Zumal die Antworten zwischen Netto- und Bruttokosten schwanken, also mit und ohne Mehrwertsteuer.