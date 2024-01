Der Waldverein Mühlhausen startet zu seiner ersten Wanderung in diesem Jahr.

Der Wald ruft: Der Waldverein Mühlhausen startet in die neue Wandersaison

Organisiert durch den Waldverein erwartet Sie eine malerische 10-Kilometer-Tour durch den Mühlhäuser Stadtwald. Natur, Bewegung und Geselligkeit – seien Sie dabei, das ist die Auszeit vom Alltag.

Der Waldverein Mühlhausen startet am Donnerstag, dem 11. Januar, voller Vorfreude auf das neue Wanderjahr mit seinen wöchentlichen Touren. Unter der Leitung von Elke Mühlhause treffen sich die Wanderfreunde pünktlich um 10.00 Uhr zu einer etwa zehn Kilometer langen Tour durch den malerischen Mühlhäuser Stadtwald. Diese Möglichkeit, Natur und Bewegung zu verbinden, bietet eine willkommene Auszeit vom hektischen Alltag. Die genaue Uhrzeit sei nach Angaben des Vereins gewählt, um die Pünktlichkeit der Wanderer sicherzustellen. Die Route verspricht nicht nur eine beeindruckende Landschaft, sondern auch eine gesellige Gemeinschaft, in der sich Naturfreunde und Wanderbegeisterte gleichermaßen willkommen fühlen dürfen, so der Waldverein.