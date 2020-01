Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutsche Meister aus Wiegleben

Eine über fünfzigjährige Tradition hat in dieser kleinen Gemeinde die Rassegeflügelzucht. Der örtliche Verein – mit 21 Mitgliedern, davon zwei Jugendliche, geführt vom Vereinsvorsitzenden Florian Wohlfahrt –, stellte am vergangenen Wochenende 265 Tiere im Bürgerhaus aus. Zwanzig Aussteller aus dem Ort und der Umgebung präsentierten den Besuchern ihre Zuchtergebnisse.

Wie vom Verein zu erfahren war, sei in diesem Jahr die Qualität der ausgestellten Tiere sehr gut. So konnten die Preisrichter zehnmal die Höchstnote vorzüglich, kurz „v“, und 25 Mal die Note hervorragend (hv) vergeben.

Während der Eröffnung konnte der Vereinsvorsitzende unter anderem den Landesjugendleiter des Landesverbandes Thüringen Jochen Schmauch und den Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza Matthias Reinz (parteilos) begrüßen. In kurzen Grußworten lobten beide das Engagement der Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins sowie die breite Vielfalt dieser sehenswerten Ausstellung mit der sehr guten Qualität der einzelnen Züchtungen.

Erfolge hatten die Züchter des Vereins aber auch in der jüngsten Vergangenheit bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig und bei den Landesmeisterschaften in Erfurt. In Leipzig errangen Karsten Kraus und Florian Wohlfahrt den Meistertitel mit ihren Züchtungen Thüringer Schildtauben, blau ohne Binden und Englische Nonnen, schwarz.

Bei den Landesmeisterschaften in Erfurt wurde Benjamin Storch der Sieger mit Barnevelder, braun-schwarz doppeltgesäumt. Weitere Titel eines Landesmeisters errangen Steve Kaps mit seinen Coburger Lerchen, silber ohne Binden und Kevin Krauß für seine Zwerg-Australorps, weiß. Mit diesen Zuchterfolgen haben die Züchter über die Kreis-und Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam gemacht. Im Rahmen der jüngsten Ausstellung präsentierte Kevin Krauß seine Zwerg-Australorps, weiß und Karl Goedecke seine Barnevelder schwarz-braun doppeltgesäumt.

Bereits am Eröffnungstag war die Ausstellung sehr gut besucht. Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste mit dem Vorsitzenden von der guten bis sehr guten Qualität der ausgestellten Tiere überzeugen. Der Dank der Veranstalter geht an alle Helfer, die Stadtverwaltung Bad Langensalza, an die Gemeinde und nicht zuletzt an alle anderen Unterstützer.