Die Flötentöne des Mühlhäuser Christian Kropp und seine heimliche Leidenschaft

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Christian Kropp ist nicht nur mit den großen und kleinen Orgeln in Unstrut-Hainich-Kreises vertraut. Auch in die Querflöte hat sich der Komponist verliebt.

Die Querflöte sei seine heimliche Leidenschaft, so der Mühlhäuser Komponist und Organist Christian Kropp.

Nun folgt als neues Stück im Verlag Daniel Kunert ein kammermusikalisches Werk, ein Zyklus von Variationen für Querflöte solo. Kropp hat hier das irische Volkslied „The last Rose of Summer“ als Thema diesem Zyklus zugrunde gelegt. Anfang des 19. Jahrhunderts war dieses Lied ein regelrechter Schlager, den zahlreiche bekannte Komponisten vertont haben.

Der mehrfach ausgezeichnete Kropp wird im Sommer in der St. Petri Kirche besinnliche Orgelmusik zur Aufführung bringen. Auch Musik für Querflöte soll dann in einer eigenen Reihe in den nächsten Jahren erklingen. red