Die größte Baustelle im Unstrut-Hainich-Kreis kann besichtigt werden

Unstrut-Hainich-Kreis. Wer die Projektverantwortlichen der neuen B 247 und die beteiligten Baufirmen mit Fragen löchern will, hat diesen Samstag Gelegenheit dazu.

Die Via Mühlhausen Thüringen erinnert an den Tag der offenen Baustelle an der Bundesstraße 247. Das Unternehmen ist für den Bau und den Betrieb der Ortsumgehungen zuständig.

Diesen Samstag, 9. Juli, stehen die Baufirmen von 11 bis 17 Uhr Rede und Antwort. Treffpunkt ist der Bahnübergang an der Landesstraße 2099 zwischen Bollstedt und Höngeda. Für Parkplätze und Bewirtung werde gesorgt. Barrierefrei ist die Baustelle nicht.