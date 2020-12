Im September protestierten die Continental-Mitarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Hier ziehen sie die Linsenstraße hinauf zum Obermarkt, wo es eine Kundgebung gab. Wie im September soll auch die Kundgebung am Dienstag, 8. Dezember, mit einem Autokorso starten.

Vitesco/Continental plant durch ein großangelegtes Umbauprogramm deutschlandweit bis zu 13.000 Stellen abzubauen oder zu verändern. Betroffen ist auch das Werk in Mühlhausen in der Ernst-Claes-Straße. Es soll bis Ende 2022 geschlossen werden. Wir sprachen mit Stephan Isenhuth. Der Mann aus Obermehler gehört dem Betriebsrat an.