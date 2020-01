Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Magie der ersten Stunden

Für einen Moment war es gestern Morgen so, als wäre die Zeit einfach stehen geblieben. Nach dem Feuerwerkslärm in der Nacht schien die Ruhe absolut: Kaum Leute auf der Straße, nur ganz vereinzelt Fahrzeuge. So dämmerte die Stadt in den ersten Tag des neuen Jahres.

Und dennoch: Wer den Weg in den Stadtwald wählt, wird schon am frühen Morgen Gleichgesinnte in Laufschuhen treffen. Es ist ein besonderes Gefühl – zu vergleichen mit dem Lauf durch ganz frisch gefallenen Schnee, dessen Anblick noch nicht ein Fuß zerstört hat. Erleichterung nach der angespannten Aufmerksamkeit in der Silvesternacht in den Einsatzzentralen. Der Jahreswechsel lief einer ersten Meldung zufolge ohne größere Probleme ab. Die Nacht war für die Einsatzkräfte und Bauhöfe nicht sonderlich lang. Noch ehe die Turmuhr an der Marienkirche am Neujahrstag zehn schlug, waren die zentralen Innenstadtstraßen von den Resten der nächtlichen Silvesterknallerei gereinigt von den Männern in den orangefarbenen Arbeitskombis samt Besen und Kehrfahrzeug. Neujahrsspaziergänger werden diese Sauberkeit zu schätzen gewusst haben. Eine ordentliche Mütze Schlaf hatten die nachzuholen, die sich um die Gäste auf den überaus zahlreichen Silvesterpartys gekümmert haben. Noch ehe in ein paar Tagen das ganz normale Jahr wieder losgeht: Ein gutes neues!