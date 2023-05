Die Reha-Klinik in Bad Langensalza wurde vor 25 Jahren eröffnet: Einige der Mitarbeiter der ersten Stunde sind bis heute dabei

Bad Langensalza. Bauverzögerung, Insolvenz, Streiks und Corona: Die 25-jährige Geschichte der Celenus-Klinik an der Salza in Bad Langensalza Arbeit hat einiges zu bieten.

65.000 Patientinnen und Patienten in 25 Jahren: Die Celenus-Klinik an der Salza ist eine sehr gefragte Reha-Einrichtung. Für die Stadt war die Eröffnung damals 1998 ein Meilenstein. Denn durch die Klinik erlangte Bad Langensalza das Prädikat als staatlich anerkanntes Schwefel-Sole-Heilbad.

15 der insgesamt 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon seit Beginn dabei. „Für diese Verbundenheit zolle ich Respekt“, sagte Klinikdirektor Jörg Frank Richter, der auch Leiter des Geschäftsbereichs Mitteldeutschland ist. Denn es sei inzwischen nicht mehr üblich, dass man Beschäftigte so lange binden könne.

Beim Sommerfest am Donnerstag wurde das Jubiläum gefeiert. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) hatte dafür das Friederikenschlösschen zur Verfügung gestellt. „Ohne die Kurklinik wäre Bad Langensalza nichts“, sagte er.

Fünf Monate Verzögerung bei der Eröffnung

Richter blickte in seiner Rede auf den schweren Anfang zurück. Die Eröffnung hatte sich damals gut fünf Monate verzögert, weil ein Bauunternehmen Konkurs anmelden musste. So öffneten sich dann erst am 4. Mai 1998 in der Kurpromenade die Pforten. Zu der Zeit hieß die Einrichtung noch Rehaklinik an der Salza, die vom Unternehmen Kliniken- und Therapieeinrichtungen (KTE) betrieben wurde. Der damalige Bürgermeister Bernhard Schönau hatte zur Eröffnung versprochen für ein Umfeld zu sorgen, das seinesgleichen sucht. Er habe Wort gehalten, denn mit den Gärten erschuf die Stadt etwas Besonderes für die Gäste.

Im Anfangsjahr haben 108 Menschen in der Klinik, die über Fachabteilungen für Orthopädie und Psychosomatik verfügt, eine Arbeit gefunden. „1000 Bewerbungen lagen vor, größtenteils von Frauen“, so Richter. Denn 1998 lag die Arbeitslosenquote noch bei 27 Prozent. Richter wollte auch die „dunkle Seite“ nicht auslassen. So bekamen die Beschäftigten 2004 von Juli bis September keine Löhne, weil die Klinik insolvent war.

Seit 2015 gehört die Kureinrichtung zum Celenus-Verbund. 2018 kam die Klinik wegen Streiks für höhere Löhne in die Schlagzeilen. Richter räumte jetzt Fehler der Geschäftsführung ein: „Beide Vertragspartner haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.“ Corona habe die Klinik dann in den zurückliegenden Jahren aus dem Gleichgewicht geworfen. „Wir hoffen, dass wir bald wieder auf dem Stand vor der Pandemie sind“, sagte er.