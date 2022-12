Die Top 5 der Wochenend-Tipps für den Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Irische Weihnacht und germanisches Brauchtum, dazu jede Menge Musik: So wird das vierte Adventswochenende im Unstrut-Hainich-Kreis. Es hält Veranstaltungen mit hochkarätigen Gästen bereit.

Die Adventszeit neigt sich dem Ende – und damit auch die Zeit der Märkte. Dennoch hat das Wochenende im Landkreis einiges zu bieten.

1. Sonnenwendfeier am Opfermoor Vogtei

Auf das Freigelände des Museums Opfermoor Vogtei nahe Niederdorla ist für Sonntag, 18. Dezember, ab 13 Uhr zur Wintersonnenwende eingeladen. Gefeiert wird mit einer märchenhaften Führung durch die Heiligtümer, mit einem großen Jul-Feuer, dem Schmücken eines Weihnachtsbaumes für die Tiere sowie Tee und Glühwein, heißen Waffeln und vielem mehr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro; Kinder brauchen nichts zu bezahlen. Zu bestaunen ist auch ein Ableger der legendären Mahllinden, der vor wenigen Tagen auf dem Museumsgelände gepflanzt wurde.

2. Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach im Kulturzentrum

Das Weihnachtskonzert der Thüringen Philharmonie stellt im Dezember einen wahren Klassiker des Konzertprogramms dar – diesmal am Samstag, 17.30 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza. Solo-Auftritte von Musikerinnen und Musikern aus den eigenen Reihen der Philharmonie bereichern das Programm. Neben klassischer, feierlicher Musik verspricht das diesjährige Überraschungsprogramm auch mitreißende und beschwingte Weihnachtsrhythmen. Die Eintrittskarten gibt es beim Ticket-Shop Thüringen und in der Touristinformation, Bei der Marktkirche, Bad Langensalza.

3. Irische Weihnacht in der Klosterkirche Volkenroda

Die Gruppe Janna ist zu Gast im Kloster Volkenroda. Sonntag, 18. Dezember, ab 17 Uhr, werden Hanna Flock (Gesang, Piano, Percussion, Whistle) und Joachim Rosenbrück (Gitarre, Violine, Waldzither) die Zuhörer auf irische Art in der beheizten Klosterkirche auf Weihnachten einstellen. Jannas winterlich- weihnachtliche Songs sind traditionell und modern instrumentiert – mal winterlich karg, mal frisch groovig im Americana-Stil oder als Weihnachtsgospel. Es erklingen abwechslungsreiche Arrangements, in denen die rhythmischen und melancholischen Klänge der irisch-schottischen Folkmusic mit Virtuosität und beeindruckendem Gesang verschmelzen. Tickets gibt es vorab an der Klosterpforte (15 Euro) und Sonntag an der Abendkasse (17 Euro).

4. Städtischer Chor Bad Langensalza und Kinderchor treten auf

Der Städtische und der Kinderchor Bad Langensalza laden für Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr, zum Konzert in die Gottesackerkirche Bad Langensalza. Der Eintritt kostet 5 Euro. Nach den ersten zaghaften Schnupper-Kinderchorproben im Oktober treffen sich inzwischen 14 Mädchen und Jungen regelmäßig zur Probe. Auf sie wartet nun der erste Auftritt. Beide Chöre werden geleitet von Thomas Riede.

5. Weihnachten mit der Schäferfamilie

Die Stars der Volksmusik kommen am Sonntag, 18. Dezember, an den Schwanenteich. Zu erleben sind ab 15 Uhr die Schäferfamilie mit Angela Wiedl, Bruder Richard Wiedl und Urschäfer Uwe Erhardt. Für gute Stimmung will auch das einheimische Duo Hainichfeuer sorgen.