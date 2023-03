Die Top-5-Tipps zum Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis: Kultfigur, kosmische Musik und Dinos

Unstrut-Hainich-Kreis. Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker holt seinen Auftritt am Schwanenteich nach, und auch Freunde von Rock und Klassik werden gut bedient.

Mit hochkarätigen Veranstaltungen wartet der Landkreis am bevorstehenden Wochenende auf. Angesichts der Mischung, die von Kabarett bis zu experimenteller Rockmusik reicht, dürfte sich für jeden Geschmack etwas finden.

1. Heinz Becker betrachtet am Schwanenteich den Alltag

Er gehört zu den berühmtesten Kabarettisten der Republik und hat seine Kunstfigur, sein Bühnen- und Film-Ich so perfektioniert, dass er oft mit ihm verwechselt wird. Am Freitag, 3. März, ist er ab 20 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen zu Gast: „Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker: Déja vu 2“ heißt es dann. Der Auftritt Beckers musste wegen Corona zweimal verschoben werden, 2020 oder 2021 gekaufte Karten sind aber auch für den jetzigen Auftritt gültig.

Seit über 30 Jahren spielt Dudenhöffer den Heinz Becker. Der referiert gerne als etwas tumber, spießiger Kleinbürger in realsatirischer Manier über alle möglichen Themen. Dabei entlarvt er Otto Normalverbraucher mit perfektem Timing, sparsam gesetzter Mimik und ohne jede political Correctness, immer mit herzhaftem, oft unfreiwilligem, stets aber typischem Heinz-Becker-Witz. Der saarländische Dialekt tut dazu sein übriges. Dass Dudenhöffer/Becker bei seinem Gastspiel auch auf die jüngsten Entwicklungen auf der Welt eingehen wird, ist sicher.

2. Mit Orchester zu den Sternen in Bad Langensalza

Klassisch-opulent und sogar kosmisch wird es am Samstag, 4. März, ab 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza. Dort steigt der 29. Orchesterball unter dem Motto „Wenn Himmelskörper tanzen…“. Es spielen die Thüringen-Philharmonie Gotha/Eisenach unter der Leitung von Russell Harris und das Dresdner Salonorchester. Sterne faszinieren die Menschen schon immer. Nun entfaltet die Thüringen-Philharmonie musikalisch ein himmlisches Panorama.

Zu hören sein werden unter anderem Auszüge aus Gustav Holsts spätromantischem Zyklus „Planeten“, der den Sound von Hollywood vorwegnahm, sowie Filmmusik aus „Apollo 13“ und „Star Wars“. Der Mond strahlt in Ouvertüren von Joseph Haydn und Paul Lincke. Danach wird getanzt bis in die Nacht zu Musik des Salonorchesters.

3. Heimische Band rockt die Mühlhussia-Location

Rock- und Popsongs der letzten Jahrzehnte und eigene Arrangements stehen auf dem Programm der Band „SimpleLive“. Die heimische Formation spielt am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr in der Eventlocation „Mühlhussia“ im Hotel Stadt Mühlhausen. Das Konzert verspricht laut Ankündigung nicht nur gute Laune und Musikgenuss pur, sondern auch Gänsehautfeeling.

Frontmann Julian Feierfeil will das Publikum mit der Sängerin Katja Wiegand stimmgewaltig in seinen Bann ziehen. Zur Band gehören weitere Vollblutmusiker wie Gitarrist „Marino“ Mario Meinel, Christian Georgi – einst Begleiter von Gerhard Schöne und Reinhard Mey – an Flöten und Saxophon, Schlagzeuger Ulf Grüne, Steffen Mess am Bass und der junge Pianist Adrian Seybusch,

4. Wandlungsfähiges Musikprojekt kommt in die Kufa

Musikalisch alternativer geht es zu, wenn am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr die Band Kimkoi die Bühne der Kulturfabrik am Ledernen Käppchen in Mühlhausen entert. Dabei stellen die Musiker auch exklusiv den ersten neuen Song ihres kommenden Albums vor. Kimkoi ist ein wandlungsfähiges Ensemble, präsentiert sich mal als Singer-Songwriter-Duo in einer Berliner Eckkneipe oder als Rockformation auf Festivalbühnen. „Ein musikalisches Experiment, das stetig nach neuen Ansätzen und Wegen sucht, anders sein will und anders ist“, heißt es in der Eigenbeschreibung.

In der Musik träfen Flamenco-Rhythmen auf Rap, Pop auf Barockorchester, Surfgitarrenriffs auf melancholische Lyrik. Und Kimkoi hat mittlerweile einen guten Namen: Zuletzt war die Band als Support auf der Deutschlandtournee von Eric Fish & Friends dabei.

5. Dinosaurier werden in Mühlhausen lebendig

In Mühlhausen sind am Sonntag, 5. März, die Dinosaurier los. Die „Dino Live-Show“ gastiert in der Kulturstätte am Schwanenteich. Die rund 80-minütigen Shows beginnen um 11 und 14 Uhr. Zu sehen gibt es vollbewegliche, computergesteuerte, lebensecht nachgebildete Dinosaurier aller Größen. Die Show sei auch für Kinder geeignet, so die Veranstalter. Sie können hautnah miterleben, wie ein Dino-Baby aus einem gigantischen Ei schlüpft. Und auch der einst größte Räuber, der T. Rex, läuft frei herum. Mutige Kinder können sogar auf den Dinos reiten. Für Zuschauer seien genügend Sitzplätze vorhanden.