Die Vertretung des Pfarrers

Oberdorla. 40 evangelische Gottesdienste waren für Heiligabend allein im Unstrut-Hainich-Kreis geplant. Übrig bleiben wenige - unter anderem in Mühlhausen, aber auch in Horsmar und Dachrieden in der Gemeinde Unstruttal, wo sich die Gemeindekirchenräte trotz pandemischer Lage dazu entschieden. Neben den Pfarrern halten auch ehrenamtliche Lektoren Gottesdienst – so wie Anke Engel (50) aus Oberdorla.

Seit 2005 ist sie Lektorin. Der damalige Pfarrer von Oberdorla, Wolfgang Senz, hatte sie angesprochen, damit es einen gibt, „der im Gottesdienst ordentlich lesen kann“, so erinnert sich Engel.

Ihr Weg führte sie weiter: Sie kann inzwischen Gottesdienste halten. Die Zahl der Einsätze wächst. Waren es in den Anfangsjahren ihrer Zeit als Lektorin fünf, vielleicht auch sechs Gottesdienste im Jahr, die sie hielt, hat sich deren Zeit inzwischen verfünffacht. Nicht zuletzt aufgrund der immer größer werdenden Gebiete, die ein Pfarrer zu betreuen hat.

In diesem Jahr hält sie den Heiligabend-Gottesdienst vor der Kirche in Horsmar. Dass es kein „echter Pfarrer“ ist, der an diesem Abend im Dorf ist, das würde die Gemeinde akzeptieren. „Ihnen ist es das Wichtigste, dass es überhaupt einen Gottesdienst gibt. Sie wissen, dass ein Pfarrer in seinem großen Gebiet an diesem Tag nicht überall sein kann.“

Ein Gottesdienst am heiligen Abend, das sei immer etwas Besonderes. Die Kirche ist voll. Aber die Kirche ist auch laut. „Das macht es auch schwer.“

Besonders ist auch, nur einen Gottesdienst an diesem Tag zu halten. „Es gab Jahre, da habe ich vor lauter Lektoren-Tätigkeit kaum etwas von diesem Abend gehabt.“

Dass im zweiten Corona-Lockdown des Jahres Gottesdienst gefeiert werden darf, findet sie wichtig. Zwar habe sie im Frühjahr manches digitale Angebot konsumiert, „aber es ist schön, weiter in die Kirchen zu dürfen; die Kommunikation, der Austausch, das hat damals gefehlt.“

Schon vor dem Verbot des Gemeindegesangs hatte für Anke Engel festgestanden: Die Gemeinde wird nicht singen. „Das war mir zu gefährlich, schließlich komme ich auch im Beruf mit vielen Menschen zusammen.“

Die Vorbereitung eines Gottesdienstes ist aufwendig. Bis zu sechs Stunden braucht sie. „Es muss das Kopfkino angehen“, sagt Engel, die in Mühlhausen und Oberdorla als pharmazeutisch-technische Assistentin arbeitet.

Vieles kann sie allein entscheiden. „Bin ich das erste Mal in einer Gemeinde, erkundige ich mich beim Gemeindekirchenrat, ‚Wie macht ihr das denn sonst?‘ oder auch beim Pfarrer, wenn ich es erstmals mache, so wie kürzlich die Friedhofsandacht in Dachrieden und Horsmar.“

Die Familie in der Vogtei und in Oppershausen ist das Engagement gewohnt. Anke Engels Mann begleitet sie regelmäßig zu den Gottesdiensten, ihre Schwester Ute Stollberg ist selbst Lektorin und in diesem Jahr im Gottesdienst-Einsatz in Dachrieden.

Anschließend geht für Anke Engel nach Hause nach Oberdorla. Die heilige Nacht ausschließlich mit dem Ehemann und den Eltern zu verbringen, ist ungewöhnlich. „Genauso ungewöhnlich, wie die Weihnacht in diesem Jahr.“ (cb)