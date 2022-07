Die Welt zu Gast in Lengenfeld

Lengenfeld/Stein. Das Kollwitz-Gymnasium in Lengenfeld ist zum fünften Mal Gastgeber innerhalb des internationalen Preisträgerprogramms

Schweden ist mehr als Abba, Astrid Lindgren, Königin Silvia von Schweden und der multinationale Möbelriese, meint Lina Zachrisson Hedén aus Stockholm zum internationalen Abend im Kollwitz-Gymnasium. Anderes würde ihr Heimatland prägen. Dass Schweden mit nahezu 27.000 Inseln weltweit an der Spitze des Insel-Rankings steht und zu den Ländern mit den meisten Unesco-Welterbestätten zählt, überraschte die Zuhörer.

Für die 16-jährige Schwedin und neun weitere Austauschschüler eines internationalen Preisträgerprogramms endet am Sonntag ihr zweiwöchiger Aufenthalt im Eichsfeld und in Thüringen.

Auch die anderen jungen Leute zwischen 15 und 17 Jahren aus Finnland, Italien, Südafrika und Vietnam präsentierten zum Abschiedsabend am Donnerstag in Lengenfeld/Stein mit ihren Gastschülern und deren Eltern ihre jeweiligen Heimatländer. Als die finnischen Schüler dann das kostenlose Mittagessen an ihren Schulen hervorhoben, blickten die meisten Gäste schlagartig zu Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Dieser war nämlich der Einladung des Begegnungsschülers Tim Reinhardt zur Abschlussveranstaltung an einer der zwölf Thüringer Unesco-Projektschulen gefolgt.

Südafrikaner und Vietnamesen kritisieren Ausstattung

Für Laylah Lewies und Keratile Malapane aus Südafrika, die viel in Lengenfeld gelernt hätten, sei die Ankunft zunächst ein „Kulturschock“ gewesen. Dies bezogen sie auf die aus ihrer Sicht mangelhafte technische Ausstattung des Gymnasiums. „Die Schule ist wie ein Museum“, ergänzte Khanh Dang Nguyen aus Vietnam.

Herzlich bedankten sich die internationalen Schüler bei ihren Gastgebern in Hildebrandshausen, Lengenfeld, Struth, Wendehausen und Effelder. „Es war total entspannt in der Familie, wir sind sehr dankbar“, sagte Rita Predatsch, die Laura Patri aus Mailand als Gastschülerin aufgenommen hatte.

Für den Organisationschef und Begegnungsschüler Tim Reinhardt (17) aus Bernterode ist das Treffen mit seinen zehn Schützlingen noch nicht zu Ende, denn er begleitet die Gäste noch nach München und Berlin. Die Fäden für den fünften internationalen Schüleraustausch hatte Lehrerin Annette Stollberg in der Hand, wie der stellvertretende Schulleiter Detlef Dorl hervorhob.

Dorl wurde schließlich durch Fachminister Holter in den Ruhestand verabschiedet.