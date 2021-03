Diebe bei Einbruch in Mühlhausen erwischt

Beim Klauen von Werkzeug sind am Sonntag eine Frau und ein Mann in Mühlhausen erwischt worden, erklärte die Polizei. Sie waren zunächst vom Tatort in der Burgstraße geflohen, kehrten wenig später aber zurück, da sie ein Fahrrad vergessen hatten. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Dieben und den Bewohnern des Hauses. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwanden die Beiden, konnten aber wenig später ermittelt werden. Es handelte sich um eine 28-jährige Frau und 34-jährigen Mann aus Mühlhausen. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.