Diedorf/Struth sichert sich den Kleinen Salza-Pokal

Spannende regionale Duelle bot am Samstagabend der sogenannte Kleine Salza-Cup, das Turnier der im Kreismaßstab angesiedelten Teams, in Görmar. In der Gruppe A machten Körner und Diedorf/Struth das Rennen; beide blieben ungeschlagen. Das gelang in der Gruppe B auch Gastgeber Preußen Bad Langensalza II. Zum Überraschungsteam mauserte sich Merxleben, das mit den Preußen ins Halbfinale einzog. Dort traf Merxleben auf Fortuna Körner und spielte sich in einen Rausch (5:0). Auf dem Weg ins Endspiel scheiterte Preußen an Diedorf/Struth. Nach 3:3 in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung für die Eichsfelder an der 9-Meter Linie. Im Finale gelang entscheidende Treffer zum 1:0 für Diedorf/Struth gegen Merxleben nahezu mit dem Schlusspfiff.