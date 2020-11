Diedorfer Feuerverzinkerei entlässt alle 33 Mitarbeiter

Den Produkten aus der Diedorfer Feuerverzinkerei wurde bislang unter dem Slogan „Zink statt Rost“ Langlebigkeit versprochen. Doch in dem mittelständischen Unternehmen selbst im Gewerbegebiet an der B 249 zwischen Katharinenberg und Diedorf gingen jetzt nach 27 Jahren die Lichter aus. Somit verloren 33 Beschäftigte in dem einstigen Vorzeigeunternehmen und „Anerkannten Ausbildungsbetrieb“ im Südeichsfeld, einer der größten Feuerverzinkereien Thüringens, ihren Job.

„An der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter ist es nicht gescheitert“, sagte Geschäftsführer Harald Füchtenbusch von der Wiegel-Gruppe aus Nürnberg gegenüber unserer Zeitung. Man habe den Eichsfelder Betrieb wegen des rückläufigen Marktes im Metall- und Stahlbau in Thüringen schließen müssen. „Es fehlt uns ganz einfach der Mittelstand mit dem Nachwuchs in den Familienunternehmen im Metallbau, Stahlbau und in den Schlossereien“, klagt Füchtenbusch.

Besonders in Thüringen erweise sich das Thema Firmennachfolge und Generationswechsel jetzt als äußerst dramatisch, während es in dieser Hinsicht in Franken oder Bayern kaum Probleme gebe. Selbst in Sachsen würde es bei den nun verstärkt anstehenden Firmenübergaben nahtlos weitergehen. „Uns muss es gelingen, das Image dieser einst so gefragten und bewährten Jobs aufzuwerten“, appelliert der Vertreter der Verzinkereien an die Partner und Auftraggeber der angeschlagenen Branche.

Die international tätige Firmengruppe Wiegel hatte die Diedorfer Feuerverzinkerei GmbH erst im Juli 2016 als fünften Standort in Thüringen übernommen. Grund für den damaligen Verkauf der Gesellschafteranteile war das Alter der Geschäftsführung und der Gesellschafter, die Sicherung der Arbeitsplätze in der Region Westthüringen sowie die Möglichkeit der „strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mit einem neuen, größeren mittelständischen Gesellschafter“. Der nach eigenen Angaben europaweit führende Feuerverzinker wollte sich damals mit dem Kauf der Diedorfer Feuerverzinkerei den fünften Betrieb in Thüringen und den 34. deutschlandweit sichern.

So hatte der neue Eigentümer vor vier Jahren sogar noch weitere Investitionen in den Bereichen Feuerverzinkerei zum Ausbau der bestehenden Produktionsanlage am Standort Diedorf geplant. Unter den jetzigen Bedingungen des eingebrochenen Marktes und ständig steigender Umweltauflagen habe man sich davon verabschieden und den Zweigbetrieb schließen müssen. Mit den angenommenen Abfindungsangeboten für die gekündigten Mitarbeiter habe man, laut Geschäftsführer Füchtenbusch, versucht, den Verlust des Arbeitsplatzes auszugleichen. Zudem sei man bereit, die Betroffenen bei den bürokratischen Fragen zu unterstützen.