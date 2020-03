Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diese Schau geht unter die Haut: „Echte Körper“ in Mühlhausen

Wo sonst hunderte junge Menschen mit ihren Familien gut gelaunt tanzen und feiern, da stehen an diesem Freitag Vitrinen aus Plexiglas, in denen Tote und Leichenteile liegen. Es wirkt verstörend. An den Wänden hängen Fotos von Tanzpaaren, während darunter die plastinierten Körper ausgestellt sind. Hinter dem Exponat mit dem Unterleib eines Mannes wirbt ein Plakat für das große Schnitzelbuffet, das in dem Saal am 4. April stattfinden soll: „14,90 Euro, All you can eat.“

Wirklich appetitanregend sind die Ausstellungsstücke nicht. Man muss schon hart im Nehmen sein beim Anblick einer im Ganzen abgezogenen menschlichen Haut, von Muskelsträngen zwischen den Knochen eines Unterarms oder einem vom Knöchel bis zur Stirn in Scheiben zersägten Menschenkörper. Mehr als 100 Scheiben sind es, die in der meterlangen Vitrine mitten im Saal stehen. Und doch ist es irgendwie faszinierend. Die Ausstellung will anatomisches Wissen vermitteln Foto: Alexander Volkmann Gekommen sind am Freitag auch Julia Stephan (20) aus Oppershausen und Nela Dilcher aus Niederdorla (17). Die beiden jungen Frauen machen gerade im Hufeland-Klinikum eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Der Blick auf die Exponate schockiert sie nicht. „In unserem Beruf bekommt man einiges mit.“ Auf den ersten Blick hätten sie nicht glauben können, dass die Körperteile von echten Menschen stammen. Doch genau damit wirbt die Ausstellung. Die gezeigten plastinierten Exponate seien eine Leihgabe eines amerikanischen Herstellers medizinischer Präparate für medizinische Fakultäten. Das Unternehmen stelle die Exponate zur Verfügung. Nach dem Ende der Schau würden sie wieder zurückgegeben. Die amerikanischen Körperspender hätten zu Lebzeiten darüber verfügt, dass ihr Körper nach dem Tod der Ausbildung von Medizinern sowie der Aufklärung von Laien zur Verfügung stehen soll. 200 Präparate, die denen auf Seziertischen der Unis gleichen Tote Menschen in einer kommerziellen Ausstellung. Das ist zwar seit einigen Jahren in Deutschland rechtlich erlaubt. Ob es moralisch okay ist, muss sicher jeder für sich selbst klären. Bis vor einiger Zeit war der Blick auf tote Körper und das Erforschen deren anatomischer Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten wie der in Jena. Der menschliche Körper wurde in Scheiben geschnitten. Foto: Alexander Volkmann „Echte Körper“ habe es sich zur Aufgabe gemacht, anatomisches Wissen an interessierte Besucher weiter zu geben, erklären die Aussteller. Die Sammlung von Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern und Organen macht das möglich. Insgesamt 200 Präparate werden gezeigt. Viele von ihnen werden durch Schautafeln erläutert. Auch die beiden angehenden Krankenpflegerinnen testen ihr anatomisches Wissen anhand eines Körpers dessen Muskelstränge und Organe mit nummerierten Punkten versehen sind. Die Legende daneben klärt auf. Etwa eineinhalb Stunden haben die jungen Frauen in der Ausstellung verbracht. An einem Schweineherz hätten sie selbst schon einmal während der Ausbildung zu tun gehabt. Bei ihrem Besuch in der Schau „Echte Körper“ schwinge die Frage mit, was das für Menschen gewesen seien, die es zuließen, ihre Körper nach dem Tod ausstellen zu lassen. Diese Ausstellung kann wohl als (wirklich) kleine Schwester von Gunther von Hagens‘ „Körperwelten“ definiert werden. „Bei der Präsentation der Ganzkörperexponate wurde bewusst auf reißerische, unnatürliche Posen und auf Effekthascherei verzichtet“, zieht der Aussteller wohl selbst den Vergleich. Optisch glichen die Exponate den Körperspendern auf den Seziertischen der Universitäten, die angehenden Medizinern zum Studium der Anatomie dienen. Auch Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, ist die Ausstellung „Echte Körper“ noch in der Windeberger Landstraße 103 in Mühlhausen zu sehen, jeweils von 11 bis 18 Uhr.